Или плати, или не смотри вообще: YouTube усложняет жизнь пользователям

Как указывают представители YouTube, платформа еще в июне отключила возможность просмотра видео для пользователей, использующих блокировщики рекламы. Однако глава отдела коммуникации YouTube Кристофер Лотон сообщил, что «это был всего лишь небольшой эксперимент».

Теперь YouTube расширяет эти усилия. В течение последних недель все больше пользователей с установленными в браузерах блокировщиками рекламы заметили, что они не могут смотреть видео.

Платформа указала, что программное обеспечение по блокировке рекламы нарушает правила YouTube, а также отметила, что именно реклама поддерживает создателей контента и позволяет смотреть видеоконтент миллионам пользователей по всему миру.