Китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee-
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА ⟩ Астролог Ольга Кирну предупреждает жителей Эстонии: время перемен начнется с 8 ноября
Только лишь 8 ноября наступит новый месяц по китайскому календарю, месяц Водяной Свиньи. По словам Ольги Кирну, вместе с началом этого месяца мы входим в зимний сезон, который продлится до начала нового года по солнечному китайскому календарю. Ноябрь состоит полностью из водной стихии. Что это может означать? Давайте разбираться.