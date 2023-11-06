ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА ⟩ Астролог Ольга Кирну предупреждает жителей Эстонии: время перемен начнется с 8 ноября

Только лишь 8 ноября наступит новый месяц по китайскому календарю, месяц Водяной Свиньи. По словам Ольги Кирну, вместе с началом этого месяца мы входим в зимний сезон, который продлится до начала нового года по солнечному китайскому календарю. Ноябрь состоит полностью из водной стихии. Что это может означать? Давайте разбираться.