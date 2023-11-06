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ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА ⟩ Астролог Ольга Кирну предупреждает жителей Эстонии: время перемен начнется с 8 ноября

Limon.ee
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Ольга Кирну
Ольга Кирну Фото: Промо

Китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee- 

Только лишь 8 ноября наступит новый месяц по китайскому календарю, месяц Водяной Свиньи. По словам Ольги Кирну, вместе с началом этого месяца мы входим в зимний сезон, который продлится до начала нового года по солнечному китайскому календарю. Ноябрь состоит полностью из водной стихии. Что это может означать? Давайте разбираться.

Здоровье. Если почки ваше слабое место, то сделайте профилактику, навестите врача. Также могут вылезти проблемы с мочеполовой системой, яичниками, детородными органами. Рекомендуется пройти обследование, если раньше эти органы тревожили. Еще под давлением находится сердце, лимфа.

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