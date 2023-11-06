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СУД ОТКАЗАЛ ⟩ Таллиннка, подарившая внучке квартиру, решила аннулировать сделку: она командовала и установила камеры видеонаблюдения

Кетлин Крузе
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Ласнамяэ. Снимок иллюстративный.
Ласнамяэ. Снимок иллюстративный. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

У Александры была квартира на улице Паэ в Таллинне. В 2018 году она оформила договор дарения квартиры на свою внучку. Как утверждается, это было сделано по просьбе последней. Спустя три года Александра попыталась отменить сделку, однако на прошлой неделе Верховный суд постановил, что женщина не имеет права на возврат квартиры, пишет Elu24.

После заключения договора дарения внучка Александры Ольга переехала вместе с дочерью в квартиру на улице Паэ, где они все вместе и проживали. По словам Ольги, она не могла жить в одной квартире с отцом и его сожительницей из-за того, что они злоупотребляли алкоголем, и это ее беспокоило.

Однако вскоре, по словам Александры, она стала подвергаться со стороны внучки жестокому обращению в психическом и физическом плане. С ней не считались в ее собственном доме, внучка командовала, не оплачивала коммунальные счета и в добавок ко всему установила камеру видеонаблюдения в квартире. По словам внучки, это было сделано потому, что у бабушки, страдавшей деменцией, случались панические атаки, и она якобы отказывалась принимать успокоительные препараты.

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