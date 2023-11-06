СУД ОТКАЗАЛ ⟩ Таллиннка, подарившая внучке квартиру, решила аннулировать сделку: она командовала и установила камеры видеонаблюдения

После заключения договора дарения внучка Александры Ольга переехала вместе с дочерью в квартиру на улице Паэ, где они все вместе и проживали. По словам Ольги, она не могла жить в одной квартире с отцом и его сожительницей из-за того, что они злоупотребляли алкоголем, и это ее беспокоило.

Однако вскоре, по словам Александры, она стала подвергаться со стороны внучки жестокому обращению в психическом и физическом плане. С ней не считались в ее собственном доме, внучка командовала, не оплачивала коммунальные счета и в добавок ко всему установила камеру видеонаблюдения в квартире. По словам внучки, это было сделано потому, что у бабушки, страдавшей деменцией, случались панические атаки, и она якобы отказывалась принимать успокоительные препараты.