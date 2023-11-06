ВИДЕО ⟩ «Вы что, Путин?» Ответ президента России школьнику вызвал смех у присутствующих

В субботу, 4 ноября, в Москве прошло празднование Дня народного единства, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

Однако теперь в социальных сетях распространяется ролик, на котором Путин позирует с молодежью. «Вы что, Путин?» - спросил один маленький мальчик у главы государства. Путин ответил: «Да, да, пока я». Ответ Путина вызвал дружный хохот. «Хорошо. Счастливо оставаться!» - сказал в конце Путин.

Видеороликом также поделился в социальных сетях Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины. «Двойник Путина уже больше не прячется?» - написал он под видео.

Смотрите видео!

"Are you Putin?"

"For now, I am"



"Putin's double" doesn't hide it anymore? pic.twitter.com/wN88PT3MKB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 4, 2023

Предположения о двойниках Путина высказывались и раньше. На самом деле Путин якобы все чаще прибегает к помощи двойников в связи с ухудшением своего здоровья.

В 2020 году Путин в одном из интервью признался, что ему предлагали использовать двойников в целях безопасности, но он этого не сделал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмахнулся от вопросов о двойниках: «Я могу вам сказать, что никаких двойников ни на работе, ни в других местах нет. Подобные истории попадают в разряд фейковых новостей, о которых с завидным упорством пишут несколько СМИ. В Кремле над этим только смеются».

Впрочем, последние теории заговора по поводу использования двойника появились в конце октября, когда в социальных сетях появились кадры прибытия Владимира Путина в международный аэропорт Пекина (Китай). «Как вы думаете, это действительно Владимир Путин, или его двойник, который прибыл в Китай, чтобы попросить о помощи?» - написал тогда в социальных сетях Джейсон Джей Смарт, эксперт в области постсоветской политики. «Глядя на его движения и зная страх Путина перед коронавирусом, я думаю, что это его двойник», - отметил он.