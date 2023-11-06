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ВИДЕО ⟩ «Вы что, Путин?» Ответ президента России школьнику вызвал смех у присутствующих

Limon.ee
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В субботу, 4 ноября, в Москве прошло празднование Дня народного единства, в котором принял участие президент России Владимир Путин.
В субботу, 4 ноября, в Москве прошло празднование Дня народного единства, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Фото: Photo by Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP/Scanpix

Ролик, о котором идет речь, опубликовал в социальных сетях Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, подписав видео: «Двойник Путина уже больше не прячется?»

В субботу, 4 ноября, в Москве прошло празднование Дня народного единства, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

Однако теперь в социальных сетях распространяется ролик, на котором Путин позирует с молодежью. «Вы что, Путин?» - спросил один маленький мальчик у главы государства. Путин ответил: «Да, да, пока я». Ответ Путина вызвал дружный хохот. «Хорошо. Счастливо оставаться!» - сказал в конце Путин.

Видеороликом также поделился в социальных сетях Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины. «Двойник Путина уже больше не прячется?» - написал он под видео.

Смотрите видео!

Предположения о двойниках Путина высказывались и раньше. На самом деле Путин якобы все чаще прибегает к помощи двойников в связи с ухудшением своего здоровья.

В 2020 году Путин в одном из интервью признался, что ему предлагали использовать двойников в целях безопасности, но он этого не сделал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмахнулся от вопросов о двойниках: «Я могу вам сказать, что никаких двойников ни на работе, ни в других местах нет. Подобные истории попадают в разряд фейковых новостей, о которых с завидным упорством пишут несколько СМИ. В Кремле над этим только смеются».

Впрочем, последние теории заговора по поводу использования двойника появились в конце октября, когда в социальных сетях появились кадры прибытия Владимира Путина в международный аэропорт Пекина (Китай). «Как вы думаете, это действительно Владимир Путин, или его двойник, который прибыл в Китай, чтобы попросить о помощи?» - написал тогда в социальных сетях Джейсон Джей Смарт, эксперт в области постсоветской политики. «Глядя на его движения и зная страх Путина перед коронавирусом, я думаю, что это его двойник», - отметил он.

Хотя Кремль опроверг заявления о существовании двойников, это не мешает людям строить догадки. «Стопроцентный двойник. Путин не такой уж и задорный», - прокомментировал, например, один из пользователей под упомянутым роликом.

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