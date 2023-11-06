ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Там можно ногу сломать!» Тоннель между Кристийне и Уус Мааильм вызывает возмущение у жителей столицы

«Это очень оживленное место! Перед тоннелем на улице Техника даже есть пешеходный переход, и это, по сути, единственное соединение Уус Мааильма и Кристийне. Сам каждый день прохожу через него с собакой, и в последнее время там можно сломать ногу, потому что люди кладут разные дощечки и крупные камни, чтобы можно было пройти, не намочив ноги. Там скапливается вода и не уходит, даже если несколько дней не было дождя», - делится она своим мнением.