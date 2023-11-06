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Людмилу Максакову госпитализировали с ушибом головы

Limon.ee
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На пресс-конференции «Золотой Маски в Эстонии». Слева направо: Римас Туминас, Людмила Максакова, Алексей Гуськов, Юлия Борисова.
На пресс-конференции «Золотой Маски в Эстонии». Слева направо: Римас Туминас, Людмила Максакова, Алексей Гуськов, Юлия Борисова. Фото: Пеэтер Ланговитс

83-летнюю Людмилу Максакову увезли в столичную клинику с ушибом головы из Театра имени Вахтангова.

СМИ сообщали тревожную новость. Госпитализирована народная артистка Людмила Максакова. Сообщается, что актриса упала со сцены во время спектакля в родном театре Вахтангова после спектакля «Царь Эдип». У Людмилы Васильевны одна из центральных ролей в постановке. Она играет царицу Иокасту. Пока подробностей о состоянии артистки нет. Насколько сильным оказался ушиб и связано ли это с серьезным ухудшением здоровья, не сообщается.

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