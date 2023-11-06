Людмилу Максакову госпитализировали с ушибом головы

СМИ сообщали тревожную новость. Госпитализирована народная артистка Людмила Максакова. Сообщается, что актриса упала со сцены во время спектакля в родном театре Вахтангова после спектакля «Царь Эдип». У Людмилы Васильевны одна из центральных ролей в постановке. Она играет царицу Иокасту. Пока подробностей о состоянии артистки нет. Насколько сильным оказался ушиб и связано ли это с серьезным ухудшением здоровья, не сообщается.