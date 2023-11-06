Первая половина этого дня может принести внутренние противоречия, отрицательное настроение. В этот период нельзя ссориться с родителями и близкими родственниками, это только усилит негативные проявления положения планет в этот период. Первая половина дня также не подходит для новых знакомств, бракосочетания, начала важных дел, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 6 НОЯБРЯ ⟩ Львов ждут конфликты в семье, Водолеев – много работы, а Тельцов – выход из кризисной ситуации
Соединение Луны с Нептуном во второй половине этого дня поможет вам расслабиться и почувствовать единение со Вселенной. Это время удачно для релаксации, молитв, а также любых духовных практик. Вечер будет удачен и для водных процедур, общения на темы философии или религии. Добрые начала во всех людях в этот период активизируются и усилятся.
Овен
Делая что-либо за компанию с друзьями, будьте осмотрительнее. Ваша инициатива может быть воспринята как давление, излишнее стремление выделиться на фоне коллектива, предавая его интересы. Если хотите оказать бескорыстную помощь, постарайтесь поточнее определить, кому именно вы ее предназначаете, и не поленитесь проверить, дошла ли она по адресу. Это прекрасный день для развития любовных отношений, проявления нежных чувств, нахождения новой изюминки в рутинных супружеских связях - но лишь при условии, что вы не будете пережимать со страстностью, не станете навязывать свою волю.
Телец
Своей цели вы добьетесь общительностью, терпимостью, дружелюбием, обаянием. Эти же качества помогут вам выбраться из кризисной ситуации, или начать рассматривать ее под другим углом зрения, более оптимистично. В то же время вам не следует дремать, пока соперники активно и умело действуют. Не стоит игнорировать свою финансовую зависимость от партнеров. Осваивайте искусство идти на уступки, смиритесь с неизбежностью. Возможно, ради того, чтобы удержаться в достигнутом положении и продолжать осуществлять свои намерения, вам придется изменить некоторые привычки и способы связи.
Близнецы
Дальняя поездка может быть сорвана, отложена из-за срочного дела или по состоянию здоровья. Пошлите любимым весточку о себе через знакомых, или сделайте это сами. Выражение любви, привязанности к отсутствующему или иногороднему партнеру будет очень кстати, независимо от того, оформлены ли ваши отношения официально. Если вам недостает знаний, информации, связей, не пытайтесь действовать силой. Терпимость к чужим недостаткам, вежливость, демократичность откроют перед вами любые двери. Чтобы настоять на своем, не бойтесь проявить чувство юмора, а также и долю лукавства.
Рак
Те, кого вы любите, способны пренебрежительно отнестись к вашим сомнениям, переживаниям. Поделитесь ими с другими людьми. Найдите для высказывания того, что вас волнует, необычную (обтекаемую, завуалированную) словесную форму. Если вы столкнетесь с грубостью, давлением со стороны любимых, то получите внимание, услугу, деликатное сочувствие к своим интимным проблемам в ином месте. Вас могут поддержать и развеселить родственники, незнакомые ранее соотечественники, коллеги по работе. Сегодня вы можете начать симпатизировать человеку другой культуры, веры, происхождения.
Лев
День чреват конфликтом с супругом или родителями. Вы способны упрямо настаивать на своих властных полномочиях, а другие - на своих красивых, но расплывчатых фантазиях. Разделите сферы действий, чтобы исключить повод для столкновения. Не становитесь домашним монстром, даже если уверены, что правы на все сто. Любовь и ласка творят чудеса, и вы легко можете в этом убедиться. Сходите вместе на веселое мероприятие или в гости к друзьям - туда, где можно выплеснуть эмоции, но не принято ссориться и ругаться. Тогда вместо взаимного раздражения день закончится в нежной и интимной атмосфере.
Дева
Обсуждение актуальных вопросов будет напряженным. При выяснении истины всем участникам разговора (и вам в том числе) может мешать повышенная эмоциональность. Вы достаточно сильный противник и можете выиграть любой спор, но победа отзовется не лучшим образом на вашем самочувствии. Главную опасность будет представлять агрессивный переход на личности там, где обсуждаются проблемы коллективного порядка. Возможны курьезы и недоразумения в пути, а также при оказании услуг - например, бытовых или медицинских. Забота о более слабых, зависимых существах отнимет у вас немало сил.
Весы
Это замечательный день для общения с детьми и возлюбленными. Чтобы оно оставалось мирным и веселым, старайтесь искусно и конструктивно решать свои материальные проблемы, не заставляя расплачиваться за них тех, кого любите. Проявите оперативность, если хотите успеть сделать намеченное и одновременно повидаться с предметом своей нежной привязанности. Отдых может принести усталость вместо полного расслабления, так как вам будет непросто отключиться от деловых забот. Творческим людям стоит поработать на создание, выживание или защиту своего проекта, на обеспечение его финансовой базы.
Скорпион
Неплохой день для того, чтобы лишний раз поучиться искусству компромисса с близкими. Благодаря своему хитроумию и оригинальной тактике поведения, вы вполне сможете угодить членам семьи или успеть переделать бытовые дела, и одновременно сумеете активно заниматься тем проектом, который занимает сейчас все ваши помыслы. Несмотря на массу дел, вы будете в силах устроить у себя вечером встречу, праздник, повидаться с единомышленниками. Друзья, родственники или приглашенные в дом гости будут вам приятны, а возможно - выразят вам свою симпатию, сделав удивительный, уникальный подарок.
Стрелец
Благодаря личному обаянию вы способны загладить почти любую ссору, выпутаться из неловкого, странного, потенциально опасного положения. Вы также сможете без труда выудить из окружающих нужную информацию, произвести на них благоприятное впечатление. Дело могут испортить ваши собственные тайные страсти, глубоко скрываемые амбиции. Не давайте воли своей взрывной внутренней агрессии, не разобравшись в том, что же на самом деле стало ее причиной. Ваша хитроумная закулисная деятельность может случайно выплыть наружу, заставив других людей сомневаться в вашей добропорядочности.
Козерог
Если вы кому-то должны, то придется отдать или отработать долг. Иначе вы рискуете подпортить себе репутацию на будущее. Рассматривайте подобные ситуации как упражнение на оперативность, и учитесь ловко управлять собственными финансами, какой бы суммой они ни исчислялись в данный момент. Ваше материальное благополучие сильно зависит от умения менять тактику, иногда с точностью до наоборот, и вовремя ориентироваться в новостях, даже неясных и расплывчатых. Однако не все так плохо. День принесет вам материальную и моральную отдачу от творчества, радость от любовных переживаний.
Водолей
Ваша популярность основана на умении по-человечески понять, развеселить и обогреть каждого, кто к вам обратился. Вы умудряетесь делать это, даже будучи очень заняты осуществлением собственных планов. Но у народной любви, увы, имеются свои подводные камни. Не рассчитав заранее душевных сил, вы можете испытать усталость, раздражение, начать лукавить, обманывать, чтобы отвязаться от лишних контактов. А ваш партнер или шеф способен сильно ревновать вас к неизвестному сопернику (сопернице), и в отместку нагрузить работой, не посчитавшись с вашими настроениями и потребностями.
Рыбы
Непростой день. Не ленитесь работать и не прячьтесь от людей - наоборот, ищите понимания с ними. Если вам страшновато делать это напрямую, вспомните о возможностях интернета (или иного опосредованного общения). Постарайтесь наладить хорошие отношения с начальством, не отвергайте проявляемую к вам симпатию со стороны вышестоящего лица или удачную возможность завязать знакомство. Не слишком нежничайте с собственными глубокими комплексами и иллюзиями, если таковые имеются. Вытаскивайте их на яркий свет и будьте благодарны другим людям за их критику, пусть даже бесцеремонную и жесткую.