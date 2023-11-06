ГОРОСКОП НА 6 НОЯБРЯ ⟩ Львов ждут конфликты в семье, Водолеев – много работы, а Тельцов – выход из кризисной ситуации

Стрелец

Благодаря личному обаянию вы способны загладить почти любую ссору, выпутаться из неловкого, странного, потенциально опасного положения. Вы также сможете без труда выудить из окружающих нужную информацию, произвести на них благоприятное впечатление. Дело могут испортить ваши собственные тайные страсти, глубоко скрываемые амбиции. Не давайте воли своей взрывной внутренней агрессии, не разобравшись в том, что же на самом деле стало ее причиной. Ваша хитроумная закулисная деятельность может случайно выплыть наружу, заставив других людей сомневаться в вашей добропорядочности.

Козерог

Если вы кому-то должны, то придется отдать или отработать долг. Иначе вы рискуете подпортить себе репутацию на будущее. Рассматривайте подобные ситуации как упражнение на оперативность, и учитесь ловко управлять собственными финансами, какой бы суммой они ни исчислялись в данный момент. Ваше материальное благополучие сильно зависит от умения менять тактику, иногда с точностью до наоборот, и вовремя ориентироваться в новостях, даже неясных и расплывчатых. Однако не все так плохо. День принесет вам материальную и моральную отдачу от творчества, радость от любовных переживаний.

Водолей

Ваша популярность основана на умении по-человечески понять, развеселить и обогреть каждого, кто к вам обратился. Вы умудряетесь делать это, даже будучи очень заняты осуществлением собственных планов. Но у народной любви, увы, имеются свои подводные камни. Не рассчитав заранее душевных сил, вы можете испытать усталость, раздражение, начать лукавить, обманывать, чтобы отвязаться от лишних контактов. А ваш партнер или шеф способен сильно ревновать вас к неизвестному сопернику (сопернице), и в отместку нагрузить работой, не посчитавшись с вашими настроениями и потребностями.

Рыбы