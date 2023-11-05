ВИДЕО ⟩ Почувствовал движение в спальнике: туриста разбудило жуткое ощущение

Измученные туристы в Национальном парке в Аляске (США) хотели только одного, свернуться калачиком в спальном мешке и дать своим уставшим ногам столь необходимый отдых, но их ждал неприятный сюрприз. Об этом пишет The Mirror.

Появились кадры из похода, которые, возможно, заставят более брезгливых людей на некоторое время отказаться от прогулок на свежем воздухе.

Уставшие после целого дня, проведенного на природе, туристы надеялисьВ последующем сообщении представители заповедника дали небольшое объяснение тому, почему в одном месте оказалось так много пауки-сенокосцец, но, скорее всего, оно не принесет особого облегчения нервным туристам. забраться в спальный мешок и отдохнуть. Но едва они задремали, как их жуткое ощущение, что по ним что-то ползает, и они быстро включили фонарик, чтобы осмотреться. Кошмарное зрелище, представшее перед ними лишило их всякой надежды на крепкий сон.

К своему огромному изумлению, туристы, исследовавшие просторы в Национальном парке в Аляске, увидели, что сотни длинноногих насекомых облепили палатку. На жутких кадрах, опубликованных на официальной странице заповедника Лейк-Кларк в Facebook, видны огромные скопления длинноногих пауков, цепляющихся за полотно палатки. Это вызвало страх у многих подписчиков.

«И вот почему я никогда не хочу спать в палатке», - написал один из них.

В последующем сообщении представители заповедника дали небольшое объяснение тому, почему в одном месте оказалось так много пауки-сенокосцец, но, скорее всего, оно не принесет особого облегчения нервным туристам.