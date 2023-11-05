СМОТРИ ⟩ Галкин выложил новое фото с Пугачёвой: примадонна вновь покинула Россию

Юморист Максим Галкин с семьей - женой Аллой Пугачевой и близнецами - провел это лето в Латвии. Несмотря на гастроли и осенние латвийские ветра, похоже, он решил там задержаться, чтобы насладиться и красками самого яркого времени года. «Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» - написал он в Instagram, выложив фото с Аллой, пишет RUS TVNET.