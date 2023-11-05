СМОТРИ ⟩ Галкин выложил новое фото с Пугачёвой: примадонна вновь покинула Россию

Юморист Максим Галкин с семьей - женой Аллой Пугачевой и близнецами - провел это лето в Латвии. Несмотря на гастроли и осенние латвийские ветра, похоже, он решил там задержаться, чтобы насладиться и красками самого яркого времени года. «Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» - написал он в Instagram, выложив фото с Аллой, пишет RUS TVNET.
Стоит отметить, что еще несколько дней назад Алла Пугачева была замечена в России. 2 ноября стало известно о том, что Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области.
По какой причине артистка приехала в Москву, помощница Пугачевой не рассказала. На вопрос, сколько времени артистка планирует пробыть в Москве, Чупракова сказала, что «это неизвестно».
После приезда Пугачевой в Москву поползли различные слухи - например, желтая пресса сообщала, что певица хочет выкупить свой замок в деревне Грязь и вообще скоро решит вновь выйти на сцену.