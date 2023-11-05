ДОКТОР ИЛЬВЕС ⟩ Экс-первая леди Эстонии начала работать врачом: «Мы просто не сможем выжить»

5 ноября в утренней программе Vikerraadio говорилось о новых начинаниях, и Эвелин Ильвес, для которой ноябрь начался с новой работы, поделилась своим опытом. «В моем сердце царит мир», - сказала Ильвес, комментируя окончание учебы на медицинском факультете и свою новую работу в качестве врача по гигиене труда.
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Эвелин Ильвес (55 лет), к которой теперь обращаются как к доктору Ильвес, стала гостьей утренней программы Vikerraadio. Она получила медицинское образование и с начала ноября работает врачом по гигиенет труда в медицинском центре Confido.