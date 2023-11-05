Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 ноября

Овен

Не стоит примерять старый и негативный опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил, это не значит, что и в этот раз события сложатся так же.

Телец

Принимаясь за новый серьезный и, что немаловажно, хорошо оплачиваемый, проект, главное - взвесить свои силы: только так удастся достичь необходимого результата и прилично на нем заработать.

Близнецы

К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью - слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников.

Рак

Новые идеи, которые в эти дни придут в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся перспективными с финансовой точки зрения.

Лев

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления.

Дева

Время неблагоприятно для совершения любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, так удастся избежать досадных ошибок.

Весы

Необходимо внимательно читать любые документы, под которыми нужно поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом, - их смысл может быть чреват финансовыми потерями.

Скорпион