Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 ноября

Финансы играют немаловажную, а для кого-то и первостепенную роль в жизни каждого из нас. Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе - с 6 по 12 ноября?
Овен
Не стоит примерять старый и негативный опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил, это не значит, что и в этот раз события сложатся так же.
Телец
Принимаясь за новый серьезный и, что немаловажно, хорошо оплачиваемый, проект, главное - взвесить свои силы: только так удастся достичь необходимого результата и прилично на нем заработать.
Близнецы
К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью - слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников.
Рак
Новые идеи, которые в эти дни придут в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся перспективными с финансовой точки зрения.
Лев
Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления.
Дева
Время неблагоприятно для совершения любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, так удастся избежать досадных ошибок.
Весы
Необходимо внимательно читать любые документы, под которыми нужно поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом, - их смысл может быть чреват финансовыми потерями.
Скорпион
С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратить их на приобретение вещей, без которых пока вполне можно обойтись - при бездумном распоряжении ими бюджет может очень быстро истощиться.
Стрелец
Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки: на спонтанность рассчитывать не приходится.
Козерог
Преуспеть в профессии как в карьерном, так и в финансовом отношении - смогут только те представители знака, которые будут тщательно готовиться к работе над каждым проектом: импровизация не пройдет.
Водолей
Благоприятное время для тех, кто давно подумывал о нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло - все, приобретенное в это время, окажется отменного качества и прослужат верой и правдой долгие годы.
Рыбы
Предложение занять новую должность, которое может поступить в эти дни, окажется объективно перспективным в карьерном, так и в материальном плане: можно отвечать на него согласием без продолжительных раздумий.