Умерла звезда сериала «Клон»

Актрису доставили в клинику Jose Rabello de Mello с остановкой сердечно-легочной деятельности 3 ноября. Медики оказались не в состоянии реанимировать телезвезду, она скончалась в реанимации.

Известно, что Элизанжела отказывалась от вакцинации. «Это не вакцина, а эксперимент. Я не морская свинка», - утверждала актриса. Ранее ее уже госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом. У исполнительницы роли Ноэмии, жены Мустафы в сериале «Клон» были серьезные проблемы с дыханием.

Элизанжела была младшей из трех сестер - ее родители развелись, когда ей было полтора года. С отцом актриса не поддерживала отношений. Матери пришлось непросто: в связи с тяжелой семейной ситуацией Элизанжела начала работать с 8 лет.