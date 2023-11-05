Умерла звезда сериала «Клон»

Ушла из жизни 68-летняя актриса Элизанжела, сообщает газета Globo. Элизанжела ду Амарал Вергейру была одной из самых известных артисток Бразилии, а также запомнилась многим ролью Ноэмии в многосерийной мелодраме «Клон».
Актрису доставили в клинику Jose Rabello de Mello с остановкой сердечно-легочной деятельности 3 ноября. Медики оказались не в состоянии реанимировать телезвезду, она скончалась в реанимации.
Известно, что Элизанжела отказывалась от вакцинации. «Это не вакцина, а эксперимент. Я не морская свинка», - утверждала актриса. Ранее ее уже госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом. У исполнительницы роли Ноэмии, жены Мустафы в сериале «Клон» были серьезные проблемы с дыханием.
Элизанжела была младшей из трех сестер - ее родители развелись, когда ей было полтора года. С отцом актриса не поддерживала отношений. Матери пришлось непросто: в связи с тяжелой семейной ситуацией Элизанжела начала работать с 8 лет.
Актрисе удалось построить успешную карьеру на телеканале «Глобо» с 60-х годов. Она снималась во многих популярных бразильских сериалах, наиболее известными из них стали «Клон», «Сила желания», «Во имя любви» и «Фаворитка». У Элизанжелы осталась единственная дочь Марсель, которую она родила в браке с Хорхе Умберто Морейра.