ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ ⟩ Стали известны победители конкурса Silverspoon: среди них любимец всех жителей Таллинна

Вечером 3 ноября представители гастрономической индустрии собрались на гала-ужине Silverspoon в Летной гавани, чтобы отметить лучшие достижения эстонской гастрономии и ресторанной сцены.

На гала-ужине присутствовали топ-менеджеры ресторанов и шеф-повара, а также известные общественные деятели. Гостей приветствовал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.

Гала-ужин был приготовлен лучшими шеф-поварами ресторана 180° by Matthias Diether под руководством Маттиаса Дитера, единственного в странах Балтии шеф-повара, удостоенного двух звезд Michelin.

Ужин сопровождался великолепной развлекательной программой от UTOPIA Entertainment и завершился под танцевальную музыку группы Койта Тооме.

Торжественная церемония вручения премии Silverspoon 2023 в Летной гавани. Фото: Taavi Sepp

Лучшие в своей категории в этом году

Лучшими ресторанами этого года, забравшими домой трофеи и дипломы, стали:

Лучшее заведение высокой кухни – 180 by Matthias Diether.

Лучший ресторан повседневного питания – La Prima Pizza

Лучшее кафе – Merimetsa resto.

Лучший ресторан национальной кухни – Guru

Лучшее обслуживание – 180 by Matthias Diether

Лучший семейный ресторан – GOSPA restoran

Приз за постоянное качество – Dominic

Лучший шеф-повар – Мартин Кукк (Villa Wesset)

Специальный приз СМИ – Тайви Койтла

Организатором Silverspoon является Эстонская ассоциация гастрономических премий, которая в этом году отметила свое 19-летие.

Ее возглавляют Йоаким Хелениус и Андрес Пеэтс. В конкурсе приняли участие 85 ресторанов, которые оценивали 150 судей. Всего было совершено 425 посещений. После посещения каждый судья заполнял электронную оценочную анкету в онлайн-среде аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, что составило в общей сложности 25 000 оценок. На основе анализа собранной информации аудиторская компания составила рейтинг конкурса и подробные резюме анкет, которые будут направлены в качестве обратной связи всем ресторанам, принявшим участие в конкурсе.

Торжественная церемония вручения премии Silverspoon 2023 в Летной гавани. Фото: Taavi Sepp

Silverspoon благодарит своих щедрых спонсоров - LHV, VEHO AS, Jungent Foodservice и Balt-Hellin, Pernod Ricard Estonia, MOUTAI, PricewaterhouseCoopers, Trigon Capital и журнал PULSS.