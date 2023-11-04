Вечером 3 ноября на гала-вечере Silverspoon в Таллиннской летной гавани собралась стильная публика - неравнодушные к культуре высокой кухни жителей Эстонии. На гала-вечере были вручены кубки и дипломы самым выдающимся ресторанам года. Какие рестораны были отмечены?
ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ ⟩ Стали известны победители конкурса Silverspoon: среди них любимец всех жителей Таллинна
Вечером 3 ноября представители гастрономической индустрии собрались на гала-ужине Silverspoon в Летной гавани, чтобы отметить лучшие достижения эстонской гастрономии и ресторанной сцены.
На гала-ужине присутствовали топ-менеджеры ресторанов и шеф-повара, а также известные общественные деятели. Гостей приветствовал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.
Гала-ужин был приготовлен лучшими шеф-поварами ресторана 180° by Matthias Diether под руководством Маттиаса Дитера, единственного в странах Балтии шеф-повара, удостоенного двух звезд Michelin.
Ужин сопровождался великолепной развлекательной программой от UTOPIA Entertainment и завершился под танцевальную музыку группы Койта Тооме.
Лучшие в своей категории в этом году
Лучшими ресторанами этого года, забравшими домой трофеи и дипломы, стали:
Лучшее заведение высокой кухни – 180 by Matthias Diether.
Лучший ресторан повседневного питания – La Prima Pizza
Лучшее кафе – Merimetsa resto.
Лучший ресторан национальной кухни – Guru
Лучшее обслуживание – 180 by Matthias Diether
Лучший семейный ресторан – GOSPA restoran
Приз за постоянное качество – Dominic
Лучший шеф-повар – Мартин Кукк (Villa Wesset)
Специальный приз СМИ – Тайви Койтла
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Организатором Silverspoon является Эстонская ассоциация гастрономических премий, которая в этом году отметила свое 19-летие.
Ее возглавляют Йоаким Хелениус и Андрес Пеэтс. В конкурсе приняли участие 85 ресторанов, которые оценивали 150 судей. Всего было совершено 425 посещений. После посещения каждый судья заполнял электронную оценочную анкету в онлайн-среде аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, что составило в общей сложности 25 000 оценок. На основе анализа собранной информации аудиторская компания составила рейтинг конкурса и подробные резюме анкет, которые будут направлены в качестве обратной связи всем ресторанам, принявшим участие в конкурсе.
Silverspoon благодарит своих щедрых спонсоров - LHV, VEHO AS, Jungent Foodservice и Balt-Hellin, Pernod Ricard Estonia, MOUTAI, PricewaterhouseCoopers, Trigon Capital и журнал PULSS.
Организатором гала-вечера уже шестой год выступает организатор мероприятий Stiilikanal.