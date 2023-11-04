В Лос-Анджелесе состоялась закрытая церемония прощания со звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри

Проститься с Перри пришли его коллеги по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер.

На церемонии также присутствовали мать актера, 84-летняя Сюзанна Моррисон со своим вторым мужем Кейтом Моррисоном, а также отец знаменитости, 82-летний Джон Перри. Отмечается, что гроб с телом артиста в числе других нес его отчим.

Перри похоронили в деревянном гробу темного цвета на кладбище Форест-Лоун, расположенном напротив студии Warner Bros Studios, где на протяжении 10 сезонов снимался сериал «Друзья».

Кадры с тайной церемонии в своем репортаже также показал канал 9 News Australia.

Мэтью Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне (штат Массачусетс, США). Актер также известен по ролям в таких фильмах, как «Поспешишь – людей насмешишь», «Девять ярдов» и «Папе снова 17».

Перри – первый из шести актеров сериала «Друзья», кто выпустил мемуары. Актер анонсировал, что в книге он расскажет о жизни на площадке ситкома и впервые раскроет подробности своей борьбы с алкогольной зависимостью.