СМОТРИ ⟩ Все цвета осени: всемирно известный эстонский флорист Татьяна Тридворнова провела волшебный мастер-класс

Это была возможность провести волшебный день, узнать больше об осенней природе и создать осенние цветочные композиции под руководством флориста с мировым именем Татьяны Тридворновой.

«Это был особый мастер-класс по созданию цветочных композиций, основные части которых можно найти в каждом парке и саду Таллинна. Ключевыми словами были замечательные растения Эстонии, долговечность декораций и создание настроения», - говорит Тридворнова.