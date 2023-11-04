В первый день ноября в Таллиннской центральной библиотеке собралось множество людей, интересующихся флористикой Зеленой столицы, чтобы оценить природную красоту и разнообразие парков и зеленых насаждений Таллинна.
СМОТРИ ⟩ Все цвета осени: всемирно известный эстонский флорист Татьяна Тридворнова провела волшебный мастер-класс
Это была возможность провести волшебный день, узнать больше об осенней природе и создать осенние цветочные композиции под руководством флориста с мировым именем Татьяны Тридворновой.
«Это был особый мастер-класс по созданию цветочных композиций, основные части которых можно найти в каждом парке и саду Таллинна. Ключевыми словами были замечательные растения Эстонии, долговечность декораций и создание настроения», - говорит Тридворнова.
В декабре флорист Татьяна Тридворнова откроет серию зимних мероприятий «Яркие зимние вечера в Таллинне», с расписанием которых можно ознакомиться на сайте Tallinna Lilleball и Piletilevi.