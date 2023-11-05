ГОРОСКОП НА 5 НОЯБРЯ ⟩ Овнам надо быть осторожнее с друзьями, а Девам – быть готовым к изменениям в жизни

Близнецы

Вам удастся легко, непринужденно и с интересом усваивать новые знания, веяния, особенно за компанию с друзьями, а не из-под палки. Однако это касается в основном теоретической части того, что вы изучаете. С применением новых знаний на практике, в повседневной рутинной деятельности возможны немалые проблемы. Вас может утешить мысль о том, что не только вы попали в такое положение. Не ставьте себе сверхзадач, но не поддавайтесь и иллюзии легкости, соблазну халтуры, работы спустя рукава. Избегайте халатного отношения к здоровью, попробуйте новый способ поддержания себя в форме.

Рак

Вы способны погрузиться с головой в любовные переживания. Стремясь пережить все возможные оттенки чувственной привязанности к другому человеку, вы рискуете впасть в психологическую зависимость от него и его суждений, инициатив, воли. Вы также можете пасть жертвой непроверенной, нечистоплотной информации о любви и сексе, поддавшись очарованию чужого опыта. Считайтесь с яркой индивидуальностью своего возлюбленного (возлюбленной), и не пытайтесь бороться, он (она) сильнее вас. Лучше попробуйте найти оригинальный, уникальный стиль общения, работающий только для вас двоих.

Лев