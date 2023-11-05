Расположение планет в течение первой половины этого дня не будет способствовать общению. Сейчас эмоции могут взять верх над разумом, но при этом и свое истинное настроение вам тоже будет выразить вовсе не просто. Для этого периода может оказаться характерным непонимание. Первая половина дня также не слишком удачно подходит для небольших поездок и работы с документами. Гармоничный аспект между Венерой и Нептуном во второй половине этого дня создаст прекрасную атмосферу для романтических свиданий и признаний в любви, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 5 НОЯБРЯ ⟩ Овнам надо быть осторожнее с друзьями, а Девам – быть готовым к изменениям в жизни
Это отличное время, чтобы провести романтический вечер наедине с любимым человеком, посетить ресторан или открыть бутылку качественного вина у себя дома. Сейчас доверие между вами усиливается, будет легче выражать свои чувства. Вечер также благоприятен и для новых знакомств.
Овен
Приятельские контакты, связи с единомышленниками будут теснее обычного. И все же именно друзья (или те, кто себя ими называет) способны подтолкнуть вас в ложном, нежелательном, опасном направлении. С другой стороны, дружеское расположение и снисходительность помогут вам залечить душевную рану, если вы вдруг потерпите неудачу в рискованной попытке защитить объект своих чувств или плоды своего творчества. Разборчивость, баланс между истиной и неправдой могут даваться вам с трудом. Берегите свою сердечную или сексуальную привязанность от чужих домыслов, слухов, намеков.
Телец
Чтобы найти выход из финансовых или чувственных затруднений, попробуйте не думать слишком много о выгоде как таковой. В процессе общения с самыми разными людьми вы научитесь смотреть на отношения с разных сторон и поймете, что из любого положения возможны как минимум два выхода. Понимание с партнером может оказаться сильно затруднено, так как он не склонен отказываться ни от своей личной воли, ни от хода своих мыслей, ни от образа действий. Но если вы - хорошие друзья, оба не пасуете перед трудностями и обладаете чувством юмора, вашим отношениям почти ничто не угрожает.
Близнецы
Вам удастся легко, непринужденно и с интересом усваивать новые знания, веяния, особенно за компанию с друзьями, а не из-под палки. Однако это касается в основном теоретической части того, что вы изучаете. С применением новых знаний на практике, в повседневной рутинной деятельности возможны немалые проблемы. Вас может утешить мысль о том, что не только вы попали в такое положение. Не ставьте себе сверхзадач, но не поддавайтесь и иллюзии легкости, соблазну халтуры, работы спустя рукава. Избегайте халатного отношения к здоровью, попробуйте новый способ поддержания себя в форме.
Рак
Вы способны погрузиться с головой в любовные переживания. Стремясь пережить все возможные оттенки чувственной привязанности к другому человеку, вы рискуете впасть в психологическую зависимость от него и его суждений, инициатив, воли. Вы также можете пасть жертвой непроверенной, нечистоплотной информации о любви и сексе, поддавшись очарованию чужого опыта. Считайтесь с яркой индивидуальностью своего возлюбленного (возлюбленной), и не пытайтесь бороться, он (она) сильнее вас. Лучше попробуйте найти оригинальный, уникальный стиль общения, работающий только для вас двоих.
Лев
Ваши друзья могут не нравиться вашей второй половине, и наоборот. Но, пытаясь настоять на собственной единоличной власти в доме, вы обрекаете себя на противостояние собственному супругу, а то и всему его (ее) окружению, которое не побрезгует подшутить над вами или пообсуждать вас за вашей спиной. Рискните найти точки соприкосновения с кругом интересов своего партнера, даже если поначалу это покажется невозможным и обидным. Жизнь в семье станет намного богаче впечатлениями, новостями. Друзьями вашего общего дома могут неожиданно стать необычные, странные, но милые и безобидные люди.
Дева
Приготовьтесь к непривычным контактам, маршрутам. Возможно, в связи с их появлением в вашей жизни изменятся и недавние цели, планы. Собирайте необычную информацию, не пренебрегайте подсказками интуиции, не бойтесь двойственных, неопределенных выводов - все это может пригодиться вашему пытливому уму. Владельцам собственного автомобиля стоит подумать о техосмотре своего сокровища или его скором обновлении. Попробуйте иначе подойти к исполнению обязанностей, не озадачиваясь заранее жестким результатом. Девы, рожденные в августе, получают шанс завязать новое деловое знакомство.
Весы
Повышается вероятность романтических знакомств в поездке, тайных свиданий, путешествий к любимым. Реальные обязательства, оговоренные ранее отношения напомнят о себе и не позволят вам бездумно наслаждаться. В наиболее выгодном положении окажутся семейные Весы: всех членов семьи, несмотря на нестыковку интересов, объединит привязанность к дому и ответственность друг перед другом. Если вы не обладаете твердым характером, то будете способны влюбиться по инерции, просто попав в общее поле разговоров о чувствах, в теплую и разнеживающую атмосферу внимания, сочувствия.
Скорпион
Попробуйте создать в доме неагрессивную, дружественную атмосферу. Визит единомышленников или родственников будет еще больше располагать к непринужденному общению. Если вам сложно расслабиться и вы ищете, куда направить избыток своей мощной энергии (в соревнование или напряженную работу), то хотя бы не мешайте близким. Не возлагайте слишком больших надежд на помощь домочадцев - они могут не так вас понять, забыть вашу просьбу по рассеянности, отнестись к ней несерьезно. Постарайтесь не ссориться из-за этого. Интуитивное понимание, общность интересов, снисходительность важнее.
Стрелец
День склоняет к подсознательному впитыванию информации. В ходе повседневного общения (с соседями, случайными знакомыми, попутчиками) можно услышать остроумные, противоречивые мнения, наблюдать вокруг себя странные, смешные картины. Вы можете стать не только любопытны, но и неразборчивы. Не верьте всему сразу, не стремитесь применять то, что узнали, без проверки, подготовки. Иначе вы можете потерпеть неудачу (особенно в действиях, связанных с секретностью, тайным расширением личной власти), и тогда курьезная ситуация перестанет быть такой уж смешной для вас лично.
Козерог
Удачное время для получения всевозможных сведений о ведении финансовых дел. Среди разнообразия источников информации на эту тему будет непросто выбрать самый верный. Но вы способны интуитивно подыскать два-три подходящих, для сравнения или эксперимента. Рассмотрите ситуацию с нескольких сторон. Не поддавайтесь соблазну совершить новое действие, если не уверены в исходе. Для покупок это не лучший день. Но, возможно, вам придется рискнуть, чтобы проверить на практике непонятный совет, сомнительное утверждение. Выделите для этого небольшую сумму, не трогая основного капитала.
Водолей
Возрастает ваше любопытство, общительность, стремление к интуитивному постижению людских мотивов. Однако одновременно с этим повышается и ваша внушаемость, неустойчивость. Вы можете стать зависимы от собственных впечатлений или от настроений тех людей, с которыми общаетесь, очно или на расстоянии. Вы можете стать рассеянны, невнимательны, мечтательны. Следите, чтобы это не слишком сказывалось на ваших действиях, не уводило далеко в сторону от намеченного плана. В противном случае вам не избежать двойной работы по исправлению сделанного, по отсечению избыточных, лишних, ложных путей.
Рыбы
Интерес к таинственности, к дистанционному общению, к секретам и их раскрытию может стать вашей главной движущей силой. При этом вам стоит последить за собой, чтобы не запутаться в получаемых сведениях, не очароваться сомнительной фантазией, вовремя распознать нечестность, скрытую вражду, интригу. Подозрительности, порожденной игрой воображения, тоже следует избегать. Старайтесь, чтобы ваши впечатления не оказывали прямого влияния на поступки, будьте критичнее. Не покупайте и не продавайте ничего под влиянием искусных уговоров, внушений, тонко навязанной рекламы.