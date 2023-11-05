В новом выпуске передачи «Вопроса нет» прохожие на улице рассказали о повсеместном вранье друг другу, жаловались на отсутствие рабочих мест и пешеходных дорожек, а также выражали опасение по поводу повышения тарифов на воду и роста цен на продукты питания. Отдельное внимание было уделено качеству медицины и воспитанию детей. В ходе встреч ни одному участнику журналистом не было задано ни одного вопроса.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Жена мне врет; c семьи 124 евро за воду; я не тунеядец: прохожие о личном
Иван
Водитель автобуса Иван считает, что причина всех проблем общества - обман. Он убежден, что современный человек разучился отличать вранье от правды, и поэтому и в экономике, и в политике, и в личной жизни мы страдаем.
«Если обобщить, то самое страшное в мире - это вранье. В каждом человеке, каждой семье существует вранье. В политике врут, дома жена врёт. Главное вот это надо понимать!» - говорит Иван.
Зоя
Пенсионерка Зоя говорит, что воспитание должно строиться на уважении и личной инициативе. Она убеждена в том, что все закладывается с детства и переходит из поколения в поколение. В ее семье каждый сам брался за любое дело, и приказов от родителей не было.
«Помню после войны было все по карточкам, а я терпеть не могла ходить в магазины. Когда мама говорила, что надо сегодня сходить в магазин, она не говорила, кто идёт. Нас было пятеро, и вот мы смотрим друг на друга: кто же пойдёт в магазин. Она никогда не говорила: ты иди купи. Приказов не было, - вспоминает Зоя. - Когда внучка моя выросла и уже воспитывает своих двоих детей, я ее спрашиваю, как у тебя терпения хватает на них? А она говорит, что с меня пример берет».
Оксана
Таксист Оксана возмущена, что выбранная ею власть часто забывает о людях. Она считает, что корень проблем в отсутствии рабочих мест.
«Я понимаю, что это мои правители, что мы их сами выбирали, голосовали. Так они должны мне жизнь облегчать, как-то помогать, - негодует Оксана. - Я тоже не тунеядец, я работаю всю жизнь. Власти должны строить какие-нибудь производства, ведь сейчас людям работать негде. Что у нас осталось? Где работа? Магазины. Так в магазин меня не берут, говорят, что я старая. И на пенсию не берут, говорят, что я молодая. Я не понимаю такого отношения».
Михаил
Менеджера Михаила не устраивает в городе отсутствие во многих местах пешеходных дорожек. Он считает, что эта халатность городских чиновников заставляет сотни людей ходить по проезжей части, но мало кто жалуется.
«Нечасто, но иногда приходится ходить по дороге. Видно же и чувствуется, что их довольно мало. Вот мы сейчас с вами стоим на проезжей части, вот так нам и приходится ходить, - возмущается Михаил. - Наверное здесь что-то непродуманно, а может, потому что халатность какая-то присутствует. Мало кто жалуется. Многие просто пройдут по дороге и все. Я вот тоже не жаловался пока».
Светлана
Педагога Светлану очень заботит вопрос повышения тарифов на воду и резкий рост цен на продукты питания и товары. Он опасается, что со следующего года пенсионерам и малоимущем будет жить еще сложнее.
«Вы знаете, очень сильно меня волнует подорожание воды. Например, вчера я прочитала в интернете, что семья, состоящая из четырех человек, будет платить 124 евро в месяц. Это очень дорого и бьёт по пенсионерам и малоимущим, -говорит Светлана. - Знакомые пенсионеры моего круга общения уже сейчас начинают закупать продукты, смотрят, где дешевле. С 1 января увидим, что будет дальше. Жизнь сама покажет».
Лада
Домохозяйку Ладу возмущает недоступность медицинских услуг. Она считает, что проблема в недостаточном количестве врачей-специалистов и слишком узкая специализация медицинских сфер.
«У нас очень не хватает медицинских работников, плохое обслуживание, и поэтому очень долго приходится стоять в очереди. Сейчас надо обращаться с разными заболеваниями в разные больницы. Надо обращаться к семейным врачам перед тем, как куда-то попасть к специалисту. И поэтому это все очень долго, а самих врачей не хватает, - жалуется Лада. - Сейчас более узкие специализации стали, может быть это тоже влияет на длину очередей к врачам. Государство должно больше внимания уделять доступности медицины».
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