ВОПРОСА НЕТ ⟩ Жена мне врет; c семьи 124 евро за воду; я не тунеядец: прохожие о личном

«Я понимаю, что это мои правители, что мы их сами выбирали, голосовали. Так они должны мне жизнь облегчать, как-то помогать, - негодует Оксана. - Я тоже не тунеядец, я работаю всю жизнь. Власти должны строить какие-нибудь производства, ведь сейчас людям работать негде. Что у нас осталось? Где работа? Магазины. Так в магазин меня не берут, говорят, что я старая. И на пенсию не берут, говорят, что я молодая. Я не понимаю такого отношения».

Михаил

Михаил. Фото: Денис Антонов

Менеджера Михаила не устраивает в городе отсутствие во многих местах пешеходных дорожек. Он считает, что эта халатность городских чиновников заставляет сотни людей ходить по проезжей части, но мало кто жалуется.

«Нечасто, но иногда приходится ходить по дороге. Видно же и чувствуется, что их довольно мало. Вот мы сейчас с вами стоим на проезжей части, вот так нам и приходится ходить, - возмущается Михаил. - Наверное здесь что-то непродуманно, а может, потому что халатность какая-то присутствует. Мало кто жалуется. Многие просто пройдут по дороге и все. Я вот тоже не жаловался пока».

Светлана

Светлана. Фото: Денис Антонов

Педагога Светлану очень заботит вопрос повышения тарифов на воду и резкий рост цен на продукты питания и товары. Он опасается, что со следующего года пенсионерам и малоимущем будет жить еще сложнее.

«Вы знаете, очень сильно меня волнует подорожание воды. Например, вчера я прочитала в интернете, что семья, состоящая из четырех человек, будет платить 124 евро в месяц. Это очень дорого и бьёт по пенсионерам и малоимущим, -говорит Светлана. - Знакомые пенсионеры моего круга общения уже сейчас начинают закупать продукты, смотрят, где дешевле. С 1 января увидим, что будет дальше. Жизнь сама покажет».

Лада

Лада. Фото: Денис Антонов

Домохозяйку Ладу возмущает недоступность медицинских услуг. Она считает, что проблема в недостаточном количестве врачей-специалистов и слишком узкая специализация медицинских сфер.