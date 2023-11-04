«Потрясающе!» 51-летняя голливудская звезда София Вергара показала фото топлес

София Вергара опубликовала архивное фото времён своей модельной карьеры, на котором позирует топлес. Снимок впечатлил подписчиков 51-летней актрисы, которая недавно развелась с мужем Джо Манганьелло.
«Я сейчас серьезно отношусь к использованию Transforma в 51 год. Все эти годы загара без солнцезащитных средств - в 90-х!» - подписала свой пост, имея в виду сыворотку из своей косметической линии солнцезащитных средств.
Однако поклонники не были особенно заинтересованы режимом ухода звезды за кожей. Они начали восхищаться её телом, а один из подписчиков заявил, что она «выглядит потрясающе и тогда, и в 51 год».
София Вергара объявила о расставании со своим мужем Джо Манганьелло в июле этого года. Пара состояла в браке семь лет. По слухам, одной из причин расставания стало то, что Джо хотел детей, а София, у которой уже есть взрослый сын, - нет. Сейчас экс-супруг Вергары встречается с актрисой Кэйтлин О'Коннор, которая младше его на 13 лет.