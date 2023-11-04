Отпуск стал фильмом ужасов: туристы случайно арендовали на Airbnb «замок Дракулы»

Как пишет independent.co.uk, женщины арендовали дом в викторианском стиле в Мичигане под названием «Замок» для отдыха. Они рассказали, что их пребывание было приятным в течение первых трех ночей, но на четвертую ночь две туристки, которые находились в большой комнате с башней, проснулись от звука визга летучих мышей, летавших по комнате.

«Женщины сначала подумали, что в дом попала только одна летучая мышь, но быстро оказалось, что они ошибались, когда еще несколько летучих мышей начали заполонять коридор... Когда они пытались сбежать, они обнаружили, что все лестницы "покрыты летучими мышами», - пишет издание.

После того, как они не смогли сбежать, путешественницы заперли двери и закрыли окна полотенцами и подушками, однако летучие мыши продолжали проникать в помещение через щели в стенах и плинтусах.

Женщины утверждали, что летучие мыши залетали им в волосы и царапали их. Одна из них также утверждала, что ее укусила летучая мышь.

По их словам, они оказались в ловушке в своих комнатах и не могли спать, поскольку «прятались под одеялами», а летучие мыши залетали в их кровати и простыни до самого утра.

После на территорию был вызван дезинфектор, который обнаружил большую колонию мичиганских бурых летучих мышей, которые жили на чердаке уже в течение нескольких лет.

Путешественницы подали иск против Airbnb за то, что они якобы «по небрежности разрешили рекламировать зараженный летучими мышами дом на платформе», а также против домовладельцев и рабочих, которые, по их словам, «несли ответственность за обеспечение безопасности дома во время сдачи в аренду».