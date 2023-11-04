Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября 2023 года

Близнецы

Первое, что астрологи отмечают для Близнецов - не нужно сорить деньгами. Да, Меркурий будет в очень хорошей позиции с 10 числа, но это не значит, что на выходных можно пуститься во все тяжкие и тратить деньги на все подряд. Желательно вкладываться во что-то необходимое, важное. Можно потратить немного денег для повышения настроения своих близких, второй половинки, сводить куда-нибудь детей.

Рак

Ракам нужно немного раскрепоститься, расслабиться. Наступает благоприятное время, но понедельник и вторник будут все еще опасными и непредсказуемыми днями. Вместо того, чтобы переживать попусту, лучше научиться быть спокойными и думать о хорошем. Максимально сильно на этой неделе раскроется для многих Раков тема партнерства - на работе и дома. Не нужно быть долго в уединении и пытаться все делать самостоятельно.

Лев

Львам в период с 6 по 12 ноября ни в коем случае не стоит не упускать важных деталей и мелочей. Астрологи напоминают Львам, что в любой бочке с дегтем всегда есть капля меда, поэтому проблемы не стоит расценивать как что-то исключительно плохое. Возможно, таким образом Вселенная и звезды пытаются направить нас по верному пути. На этой неделе такой расклад очень даже возможен.

Дева