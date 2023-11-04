Мэттью Перри посмертно получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Перри ранее уже становился претендентом на получение именной звезды в 2013 году, однако церемония так и не была запланирована, и в 2018 году срок действия заявки истек. Голливудская торговая палата сможет восстановить заявку Мэттью, и для этого достаточно будет одобрения председателя отборочной комиссии организации. Также не исключено, что почетную звезду разместят рядом с его коллегами по ситкому «Друзья» Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.

Если семья Мэтью в конечном итоге согласится, то один из членов семьи актера должен будет принять звезду от его имени, а также пригласить не менее 60 гостей на церемонию. Более того, предусмотрен спонсорский взнос в размере 75 000 долларов.