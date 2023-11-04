Мэттью Перри посмертно получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Мэттью Перри, славу которому принесла роль Чендлера в сериале «Друзья», станет одним из обладателей почётной звезды на Голливудской Аллее славы. Торговая палата Голливуда сообщила изданию TMZ, что она хотела бы почтить память покойного актёра и провести посмертную церемонию. Однако это возможно только после решения членов его семьи.
Перри ранее уже становился претендентом на получение именной звезды в 2013 году, однако церемония так и не была запланирована, и в 2018 году срок действия заявки истек. Голливудская торговая палата сможет восстановить заявку Мэттью, и для этого достаточно будет одобрения председателя отборочной комиссии организации. Также не исключено, что почетную звезду разместят рядом с его коллегами по ситкому «Друзья» Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.
Если семья Мэтью в конечном итоге согласится, то один из членов семьи актера должен будет принять звезду от его имени, а также пригласить не менее 60 гостей на церемонию. Более того, предусмотрен спонсорский взнос в размере 75 000 долларов.
Мэттью Перри скончался у себя дома в Лос-Анджелесе в прошлую субботу, 28 октября. За несколько часов до смерти артист активно занимался спортом, а придя домой, решил расслабиться в джакузи. Точную причину смерти назовут примерно через месяц. О смерти звезды высказались многие актеры, а Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с ним. Недавно стало известно, что коллега Перри по сериалу «Друзья» Лиза Кудроу позаботится о его собаке.