28-летняя украинская блогер София Стужук, уехавшая в Ригу после начала войны, сделала ряд пластических операций

Ранее Стужук исправляла нос, глазные веки, а также делала другие улучшения.

Фолловерам она сообщила, что решилась на процедуры в 28 лет. Сейчас на лице отек, но она утверждает, что изменения минимальные. Вся красота будет видна, когда отек спадет.

София Стужук Фото: Sofija Stužuka/Telegram

Подробнее об операции она пообещала рассказать, опубликовав видеообзор в соцсети. Теперь она наслаждается теплой погодой в Турции со своей семьей, ежедневно публикуя кадры в Instagram.

Инфлюенсер уже выражает волнение по поводу результата операции. На этот раз она тщательно выбирала хирурга, поскольку результат ранее проведенных операций ее не устраивал. Нынешнее вмешательство было продумано с целью коррекции последствий ранее проведенных пластических операций.

София также объяснила своим подписчикам: «Я принимаю и не отрицаю свой нос, такой, какой дал мне бог. Я также принимаю грудь, которая у меня появилась после третьего ребенка. Я принимаю и не отрицаю свои грустные веки. Я принимаю все так, как было от природы, поэтому и вы также примите мое желание измениться».