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28-летняя украинская блогер София Стужук, уехавшая в Ригу после начала войны, сделала ряд пластических операций

Limon.ee
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Фото: Sofija Stužuka/Telegram

Украинская инфлюенсер София Стужук уже некоторое время находится в Турции со своим мужем рижанином Антоном Левданским и детьми. Подписчикам она рассказала, что недавно провела ряд пластических операций, пишет RUS TVNET.

Ранее Стужук исправляла нос, глазные веки, а также делала другие улучшения. 

Фолловерам она сообщила, что решилась на процедуры в 28 лет. Сейчас на лице отек, но она утверждает, что изменения минимальные. Вся красота будет видна, когда отек спадет. 

София Стужук
София Стужук Фото: Sofija Stužuka/Telegram

Подробнее об операции она пообещала рассказать, опубликовав видеообзор в соцсети. Теперь она наслаждается теплой погодой в Турции со своей семьей, ежедневно публикуя кадры в Instagram.

Инфлюенсер уже выражает волнение по поводу результата операции. На этот раз она тщательно выбирала хирурга, поскольку результат ранее проведенных операций ее не устраивал. Нынешнее вмешательство было продумано с целью коррекции последствий ранее проведенных пластических операций.

София также объяснила своим подписчикам: «Я принимаю и не отрицаю свой нос, такой, какой дал мне бог. Я также принимаю грудь, которая у меня появилась после третьего ребенка. Я принимаю и не отрицаю свои грустные веки. Я принимаю все так, как было от природы, поэтому и вы также примите мое желание измениться».

Она отметила, что это точно не последняя пластическая операция.

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