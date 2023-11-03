Неизлечимо больная Селин Дион впервые за три года появилась на публике и удивила внешним видом

Канадская певица, исполнительница саундтрека к фильму «Титаник» Селин Дион впервые после новости о неизлечимой болезни появилась на публике и ошеломила своим видом.

Папарацци заметили 55-летнюю артистку в Лас-Вегасе на одном из хоккейных матчей. Несмотря на свой недуг, Селин не теряла хорошего настроения и подбадривала игроков хоккейного клуба Montreal Canadiens после их игры. Впрочем, одетая в спортивный костюм Селин выглядела несколько истощенной.

Также отметим, что Дион посетила спортивное событие вместе со своими тремя сыновьями: Рене-Чарльзом и близнецами Нельсоном и Эдди. Впечатлениями от встречи с хоккейными кумирами и совместными фото известная певица поделилась на своей странице в Instagram.

«Мы с сыновьями отлично провели время, встретились с Montreal Canadiens после их хоккейной игры против Vegas Golden Knights в Лас-Вегасе. Они невероятно играли, какая же была игра!!! Спасибо, что встретились с нами после игры, ребята! Это запомнилось всем нам. Всем хорошего сезона!», - высказалась Селин Дион на своей странице фотоблога.

Менеджмент хоккейного клуба тоже не сдержал эмоций от неожиданного появления легендарной исполнительницы и в своем Instagram обнародовал видео с Селин, выразив благодарность артистке.

«Великолепный визит в Вегасе вчера. Спасибо, Селин Дион, за вашу щедрость. Вся команда была очень рада увидеть вас и вашу семью», - написала вице-президент Montreal Canadiens по коммуникациям Шанталь Мачаби.