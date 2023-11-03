Неизлечимо больная Селин Дион впервые за три года появилась на публике и удивила внешним видом

Канадская певица, исполнительница саундтрека к фильму «Титаник» Селин Дион впервые после новости о неизлечимой болезни появилась на публике и ошеломила своим видом.
Папарацци заметили 55-летнюю артистку в Лас-Вегасе на одном из хоккейных матчей. Несмотря на свой недуг, Селин не теряла хорошего настроения и подбадривала игроков хоккейного клуба Montreal Canadiens после их игры. Впрочем, одетая в спортивный костюм Селин выглядела несколько истощенной.
Также отметим, что Дион посетила спортивное событие вместе со своими тремя сыновьями: Рене-Чарльзом и близнецами Нельсоном и Эдди. Впечатлениями от встречи с хоккейными кумирами и совместными фото известная певица поделилась на своей странице в Instagram.
«Мы с сыновьями отлично провели время, встретились с Montreal Canadiens после их хоккейной игры против Vegas Golden Knights в Лас-Вегасе. Они невероятно играли, какая же была игра!!! Спасибо, что встретились с нами после игры, ребята! Это запомнилось всем нам. Всем хорошего сезона!», - высказалась Селин Дион на своей странице фотоблога.
Менеджмент хоккейного клуба тоже не сдержал эмоций от неожиданного появления легендарной исполнительницы и в своем Instagram обнародовал видео с Селин, выразив благодарность артистке.
«Великолепный визит в Вегасе вчера. Спасибо, Селин Дион, за вашу щедрость. Вся команда была очень рада увидеть вас и вашу семью», - написала вице-президент Montreal Canadiens по коммуникациям Шанталь Мачаби.
Как известно, в декабре 2022 канадской певице Селин Дион поставили редкий диагноз - синдром мышечной скованности. Это тяжелое неизлечимое заболевание вызывает постоянные спазмы в мышцах человека и случается раз на миллион случаев. Знаменитость продолжает свою борьбу.