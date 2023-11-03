Подруга скончавшейся Кайи Ива: она шутила над своей болезнью, хотя было понятно, что ей нелегко...

Кайа Ива, мэр города Тюри, депутат Рийгикогу и бывший министр социальной защиты, скончалась вчера поздно вечером после продолжительной и тяжелой болезни.

«Кайа обладала очень хорошим чувством юмора, довольно ироничным. Она шутила и над своей болезнью, хотя было понятно, что ей нелегко...» - говорит хорошая подруга Кайи Кристина. Политик долго и трудно боролась с раком яичников. «Кайа всегда была очень женственной, красивые платья, украшения, прическа... Однажды, когда я была в командировке, министр Кайа Ива позвонила мне и спросила, не куплю ли я ей тоже платье. Я ответила, что могу оказать такую помощь государству», - шутливо вспоминает она тот момент.

Кристина и Кайа познакомились еще в 90-е годы, после чего стали близки. «По-моему, я была одной из тех, кто предложил ей вступить в Isamaa, сама я уже была членом партии. Мы вместе были в женской фракции, и политическая карьера Кайи быстро пошла в гору, вскоре она была избрана мэром Тюри. Затем она стала членом Рийгикогу и министром», - вспоминает ее подруга.

Кристина и Кайа в Хаапсалу на берегу моря в начале 2000-х годов. Фото: Erakogu

Последний раз они разговаривали месяц назад. Тогда тоже речь шла о политике. Точнее, о партийных рейтингах.