Подруга скончавшейся Кайи Ива: она шутила над своей болезнью, хотя было понятно, что ей нелегко...

«У Кайи было очень хорошее чувство юмора, довольно ироничное», - вспоминает подруга покойной Кайи Ива, а также рассказывает, что одним из увлечений политика было изготовление пипаркооков, пишет Elu24.
Кайа Ива, мэр города Тюри, депутат Рийгикогу и бывший министр социальной защиты, скончалась вчера поздно вечером после продолжительной и тяжелой болезни.
«Кайа обладала очень хорошим чувством юмора, довольно ироничным. Она шутила и над своей болезнью, хотя было понятно, что ей нелегко...» - говорит хорошая подруга Кайи Кристина. Политик долго и трудно боролась с раком яичников. «Кайа всегда была очень женственной, красивые платья, украшения, прическа... Однажды, когда я была в командировке, министр Кайа Ива позвонила мне и спросила, не куплю ли я ей тоже платье. Я ответила, что могу оказать такую помощь государству», - шутливо вспоминает она тот момент.
Кристина и Кайа познакомились еще в 90-е годы, после чего стали близки. «По-моему, я была одной из тех, кто предложил ей вступить в Isamaa, сама я уже была членом партии. Мы вместе были в женской фракции, и политическая карьера Кайи быстро пошла в гору, вскоре она была избрана мэром Тюри. Затем она стала членом Рийгикогу и министром», - вспоминает ее подруга.
Последний раз они разговаривали месяц назад. Тогда тоже речь шла о политике. Точнее, о партийных рейтингах.
«Кайа была и в душе, и по образованию была математиком, однажды она прочитала в кулинарной книге, что из теста нужно вырезать прямоугольный квадрат, и это ее очень рассмешило. Она очень любила печь и консервировать», - говорит Кристина. Они обе разделяли страсть к изготовлению пипаркооков. «У нас много форм для них, мои были куплены в магазине и привезены из путешествий, а формы Кайи сделал ее муж с золотыми руками...»
Кристине будет не хватать юмора Кайи. «Ее чувства справедливости... Наших разговоров...»
Кайа Ива родилась 28 апреля 1964 года в Тюри. В 1981 году она окончила среднюю школу Ныо, а в 1986 году - Таллиннский педагогический институт по специальности учитель математики и физики.
Кайа Ива долгое время работала учителем и завучем 2-ой средней школы Тюри, руководителем представительства в Ярвамаа Nordika Kindlustus и руководителем отдела рекламы Järva Teataja Kirjastuse.
В 2002–2005 годах Ива была мэром Тюри, руководителем первого слияния города Тюри и волостей Лыуна-Ярвамаа, а в последующие годы избиралась во все составы волостного собрания Тюри.
В 2007–2015 годах Ива была членом XI и XII составов Рийгикогу. С 23 ноября 2016 года по 29 апреля 2019 года была министром социальной защиты в первом правительстве Юри Ратаса.
Об Ива остались скорбеть муж и трое детей.