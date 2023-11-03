Тамара Глоба предрекла обогащение трем знакам Зодиака в ноябре: держите карман шире

А вот трем Знакам зодиака можно расслабиться. Их происходящее не коснется, они как будто под некой защитой. Более того, в конце осени их ждет удача в финансовой сфере. Речь идет про Тельцов, Дев и Скорпионов.

К примеру, Девам Глоба предрекает победу над трудностями и неурядицами в финансах, делах и отношениях. В ноябре их ждут новые знакомства и проекты, которые принесут вскоре успех в деньгах, который продлится даже в следующем году.

Скорпионы пожнут богатые плоды своего труда в конце ноября, если продолжат трудиться всю первую декаду месяца и не станут поддаваться соблазнам и тратам, окружающим их. Успех придет в карьере и финансах.