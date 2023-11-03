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Находка весом 50 тонн сбила все планы: что нашел житель Эстонии при строительстве дома?

rus.tvnet.lv
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В Эстонии во время строительства дома из земли выкопали находку весом 50 тонн
В Эстонии во время строительства дома из земли выкопали находку весом 50 тонн Фото: Ekrānuzņēmums no ERR video.

В Эстонии при строительстве дома из земли подняли 50-тонный валун. Владельцу земли понадобился целый день, чтобы перевезти его на другой конец территории, сообщает эстонская общественная телекомпания ERR.

Для перемещения камня понадобились два экскаватора и бульдозер. Владелец предварительно установил, что валун может быть перемещен только в пределах границ его участка.

Для того, чтобы иметь возможность переместить его дальше, требовалось разрешение Департамента окружающей среды.

О находке рассказывает мужчина, помогавший убрать тяжелый валун: «Небольшой экскаватор начал копать, но ему не хватило мощности. Привезли еще один экскаватор, но и он не помог.

Потом мне позвонили и спросили, могу ли я помочь. Мы поехали туда и сделали это. Ничего сложного не было. Камень перевезли на другой участок».

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