Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Певицу и актрису заподозрили в беременности еще в конце октября, когда они появились на вечере GO Gala в Лос-Анджелесе.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Фото: Jordan Strauss

Теперь же подозрения укрепились: на новых фотографиях пары у Сьюки Уотерхаус заметен живот.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года: в Сети появились фотографии, сделанные папарацци, на которых они целуются. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения, не появлялись на публике вместе и отказывались говорить друг о друге в интервью. А в конце прошлого года пара впервые вместе появилась на публике.

В недавнем интервью Сьюки Уотерхаус рассказывала об отношениях с Паттинсоном и о том, как им удается совместное проживание: это у них получается неплохо. «Мне очень повезло, потому что он терпимо относится к беспорядку и хаосу. Он никогда ничего об этом не говорит. Он вроде как думает, что это очаровательно. Так что мне в этом очень повезло».