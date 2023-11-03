Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые станут родителями. Об этом сообщает издание Daily Mail, которое опубликовало эксклюзивные фотографии. Посмотреть их можно здесь.
Певицу и актрису заподозрили в беременности еще в конце октября, когда они появились на вечере GO Gala в Лос-Анджелесе.
Теперь же подозрения укрепились: на новых фотографиях пары у Сьюки Уотерхаус заметен живот.
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года: в Сети появились фотографии, сделанные папарацци, на которых они целуются. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения, не появлялись на публике вместе и отказывались говорить друг о друге в интервью. А в конце прошлого года пара впервые вместе появилась на публике.
В недавнем интервью Сьюки Уотерхаус рассказывала об отношениях с Паттинсоном и о том, как им удается совместное проживание: это у них получается неплохо. «Мне очень повезло, потому что он терпимо относится к беспорядку и хаосу. Он никогда ничего об этом не говорит. Он вроде как думает, что это очаровательно. Так что мне в этом очень повезло».
По словам актрисы, у нее не было «ни свиданий, ничего» в течение полугода до романа с Паттинсоном. Она отметила, что после мучительных расставаний она «чувствовала себя призраком». Ей довелось иметь дело с людьми, в отношениях с которыми было много тревожных вещей: она встречалась «с нарциссами и просто людьми, которые постоянно тебя обманывают».