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СМИ: Алла Пугачева приехала в Москву

Limon.ee
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Алла Пугачева и Максим Галкин.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Shutterstock

Певица Алла Пугачева, которая после нападения России на Украину уехала в Израиль, прибыла в Москву. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на слова помощницы Пугачевой Елены Чупраковой, пишет RUS TVNET.

2 ноября о том, что Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области со ссылкой на источники передали российские СМИ.

По какой причине артистка приехала в Москву, помощница Пугачевой не рассказала. На вопрос агентства, сколько времени артистка планирует пробыть в Москве, Чупракова сказала, что «это неизвестно».

Напомним, Максим Галкин сейчас находится на гастролях. Он уже дал концерты в Лимасоле, Варшаве и Кишиневе. Артист регулярно рассказывает в соцсетях о своем концертном туре.

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