70 000 ЕВРО ⟩ Эстонская фирма закатила для сотрудников роскошный корпоратив, но решила его не оплачивать

Компания Eurora, которая уже некоторое время борется с налоговыми задолженностями, организовала этим летом для своих сотрудников отличную летнюю вечеринку. Для выступления были приглашены Даниэль Леви Вийналасс и рэпер nublu. Вечеринка была оплачена агентством событийного маркетинга VOOL Events. «Мы заплатили за них из собственных средств, это большая сумма, почти 70 000 евро», - говорит Стен Сколимовски, креативный директор агентства. Eurora хранит молчание, а генерального директора компании Марко Ластика никак не удается застать на работе.