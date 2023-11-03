Компания Eurora, которая уже некоторое время борется с налоговыми задолженностями, организовала этим летом для своих сотрудников отличную летнюю вечеринку. Для выступления были приглашены Даниэль Леви Вийналасс и рэпер nublu. Вечеринка была оплачена агентством событийного маркетинга VOOL Events. «Мы заплатили за них из собственных средств, это большая сумма, почти 70 000 евро», - говорит Стен Сколимовски, креативный директор агентства. Eurora хранит молчание, а генерального директора компании Марко Ластика никак не удается застать на работе.
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70 000 ЕВРО ⟩ Эстонская фирма закатила для сотрудников роскошный корпоратив, но решила его не оплачивать
Этим летом компания Eurora решила порадовать своих сотрудников незабываемым корпоративом. Несмотря на то, что на плечи компании уже легла большая налоговая задолженность, для выступления были приглашены известные эстонские артисты Даниэль Леви Вийналасс и рэпер nublu. Однако для агентства событийного маркетинга стало большой неожиданностью, когда им в итоге пришлось оплачивать всю вечеринку.