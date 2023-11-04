ГОРОСКОП НА 4 НОЯБРЯ ⟩ Ракам – общение с близкими, Скоприонам – новые известия и контакты

Стрелец

Утро подходит для смелого решения сложных вопросов. Это хорошее время для спортсменов и бизнесменов. В течение дня вам стоит пересмотреть свои цели, а также связанные с ними документы, контакты, расписания. Подведите итоги недавних дружеских встреч. Те знакомства, которые важны, привлекательны для вас, придется оценить более углубленно и проницательно, чтобы затем перевести в новый режим или в новое качество. Возможно, вы лишитесь хорошего советчика, партнера (например, он надолго уедет, или вы не сможете с ним общаться непосредственно и открыто по другой причине).

Козерог

В первой половине дня настойчивые, уверенные действия дадут неплохой результат, особенно если направлены на изменение условий жизни. Друг поможет вам в критической ситуации. Ближе к вечеру задумайтесь о своих насущных потребностях и постарайтесь, чтобы их удовлетворение было хорошо налажено. Это позволит вам спокойно отдаться размышлениям о непростом будущем, в которое вы уже наполовину вступили. Ваши рабочие обязанности также подверглись изменению, в целом довольно позитивному. Козероги, рожденные в середине января, могут прочувствовать и оценить свои нужды наиболее полно.

Водолей

Уединение поможет вам укрепить здоровье или стать более убежденным в том, что вы говорите и делаете. В первой половине дня у вас могут появиться невидимые миру помощники, и с их великодушной помощью вы представите на всеобщее обозрение великолепный результат своей работы. Цените своих партнеров, не приписывайте всех заслуг себе лично. Связи, поездки или учеба становятся важным фактором, влияющим на вашу карьеру, постановку и осуществление целей. В жизнь тех, кто рожден в конце января, это может внести временный дискомфорт, но одновременно и новое знание, и новое увлечение.

Рыбы