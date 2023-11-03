ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ⟩ Последний в этом году европейский концерт знаменитого немецкого диджея состоится в Таллинне

Один из самых долгожданных вечеров этой осени состоится 4 ноября, когда на ледовой арене «Тондираба» в пятый раз пройдет крупнейшее в Скандинавии и Балтии спортивное событие в области единоборств - The League!

Особенность вечера заключается в том, что после двухлетнего перерыва в профессиональных поединках на ринг выйдет не кто иной, как экс-чемпион мира Максим Воровский.

35-летний Воровский, недавно вновь ставший отцом, является одним из самых успешных кикбоксеров Эстонии. За свою карьеру он одержал 33 победы и потерпел пять поражений. Среди титулов Воровского - чемпион Балтии по кикбоксингу К1 среди любителей и чемпион мира KOK 2021 года. Свой последний профессиональный поединок Воровский провел в 2021 году, и сейчас он снова в отличной форме, чтобы в пятый раз выйти на сцену The League.

Кикбоксер Максим Воровский. Фото: The League

В этот полный адреналина вечер Воровскому составят компанию лучшие бойцы Эстонии: Хендрик Темас, Майкель Астур, Отт Реммер и Эдвин Эрик Кибус. Им будут противостоять сильные приглашенные бойцы из-за рубежа.

Завершится вечер официальной вечеринкой Aftermatch, хедлайнером которой станет немецкий диджей и продюсер ATB. Известный немецкий диджей даст в Таллинне свой последний в Европе концерт в этом году.

Со своим первым синглом 9 PM (Till I Come) он сразу же попал на вершину британских музыкальных чартов. С тех пор его успех не прекращался, и он вошел в число лучших диджеев мира. За свою карьеру артист выпустил 11 альбомов. Хиты ATB Don't Stop, Killer, The Summer и многие другие сотрясают мировые танцполы до сих пор.