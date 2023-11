ФОТО ⟩ «Я и сам не поверил!» 12-летний красавчик из Таллинна покорил Дубай

Смотрите галерею с фестиваля Little Miss & Little Mister United World 2023, где принимали участие юные таллиннцы!

В фестивале принимали участие более 40 детей и подростков со всего мира. Ребята из Эстонии завоевали на фестивале Little Miss & Little Mister United World 2023 следующие титулы:

Элис Силласте (10 лет) – Победитель в номинации Ambassador of the World Little Miss United World Gold