ФОТО ⟩ «Я и сам не поверил!» 12-летний красавчик из Таллинна покорил Дубай

В Дубае завершился международный детский и юношеский фестиваль Little Miss & Little Mister United World 2023. Гран-при фестиваля завоевал Даниэль Веретюк из Таллинна. Второе Гран-при досталось участнице из Индии. Участницы из Эстонии Элис и Лаура Силласте получили престижные титулы.
По словам директора модельного агентства Angel Models Agency Анны Микконен, в этом году Эстония увозит не только престижные титулы, но и Гран-при фестиваля.
«Очень приятно, что наши ребята выступили достойно и с гордостью могут возвращаться домой», - сказала Анны Микконен.
Участница конкурса 14-летняя Лаура Силласте призналась, что немного волновалась перед финалом. «Вроде все было хорошо, но как обычно какая-то мелочь мешает полностью раскрыться. У меня этими мелочами стали новые туфли, которые в жаркую погоду стали крайне неудобными. Подобные проблемы были не только у меня», - рассказала Лаура.
«На самом деле, я очень довольна результатом, ведь помимо титула меня отметили специальным призом за лучший талант. Я не смогла выступить с номером на сцене, так как мой номер - это игра на фортепиано, а его не оказалось в гостинице. У нас была запись моего выступления, и жюри его оценило. Жаль, что я не смогла выступить перед ними лично с моим номером», - добавила она.
10-летня Элис Силласте поделилась, что все-таки немного расстроилась, ведь главная победа досталась не ей. «Понимаю, что участников много, и все выступили достойно, а победительница действительно заслужила этого. Но втайне я тоже мечтала о Гран-при фестиваля», - сказала Элис, которая заняла первое место в своей возрастной категории и была отмечена специальным призом за лучший социальный проект.
Получивший Гран-при фестиваля 12-летний Даниэль Веретюк сказал, что в первые секунды после объявления его имени он просто застыл на месте и не сразу понял, что Гран-при вручат именно ему. «Когда прозвучало мое имя, я просто не мог в это поверить. Меня вытолкнули на сцену для вручения приза. Это кажется нереальным, и я действительно очень рад победе. Это очень приятное чувство», - поделился впечатлениями Даниэль.
Смотрите галерею с фестиваля Little Miss & Little Mister United World 2023, где принимали участие юные таллиннцы!
В фестивале принимали участие более 40 детей и подростков со всего мира. Ребята из Эстонии завоевали на фестивале Little Miss & Little Mister United World 2023 следующие титулы:
Элис Силласте (10 лет) – Победитель в номинации Ambassador of the World Little Miss United World Gold
Лаура Силласте (14 лет) – Победитель в номинации Talent of the World Teen Miss United World.
Даниэль Веретюк (12 лет) – Победитель в номинации Ambassador of the World Teen Mister United World и обладатель Гран-при Little Mister United World 2023.