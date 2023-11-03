ФОТО ⟩ «Я и сам не поверил!» 12-летний красавчик из Таллинна покорил Дубай

По словам директора модельного агентства Angel Models Agency Анны Микконен, в этом году Эстония увозит не только престижные титулы, но и Гран-при фестиваля.

«Очень приятно, что наши ребята выступили достойно и с гордостью могут возвращаться домой», - сказала Анны Микконен.

Участница конкурса 14-летняя Лаура Силласте призналась, что немного волновалась перед финалом. «Вроде все было хорошо, но как обычно какая-то мелочь мешает полностью раскрыться. У меня этими мелочами стали новые туфли, которые в жаркую погоду стали крайне неудобными. Подобные проблемы были не только у меня», - рассказала Лаура.

Лаура Силласте, Элис Силласте и Даниэль Веретюк на награждении в Дубае. Фото: Angel Models

«На самом деле, я очень довольна результатом, ведь помимо титула меня отметили специальным призом за лучший талант. Я не смогла выступить с номером на сцене, так как мой номер - это игра на фортепиано, а его не оказалось в гостинице. У нас была запись моего выступления, и жюри его оценило. Жаль, что я не смогла выступить перед ними лично с моим номером», - добавила она.