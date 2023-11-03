ЧЕЛОВЕК БЕЗ РУК И НОГ ⟩ Самый известный мотивационный спикер мира Ник Вуйчич впервые приедет в Таллинн

Ник Вуйчич родился без рук и ног, но благодаря силе воли и поддержке близких стал одним из самых востребованных мотивационных спикеров в мире. Он выступит в церкви Олевисте в Таллинне 15 ноября. Выступление называется «Надежда для тебя».

Ник Вуйчич родился в 1982 году в австралийском городе Мельбурн, повергнув в шок родителей и врачей: у новорожденного отсутствовали конечности. Никакого медицинского обоснования причин его инвалидности найдено не было. При поддержке семьи Ник начал вести полноценную жизнь, не позволяя физическим особенностям ограничивать его образ жизни. При этом Ник продолжал задаваться вопросом, почему он отличается от других детей. Преодолев депрессию и одиночество, он увлекался типичными подростковыми занятиями в школьные годы.

Впервые Ник выступил публично с христианским посланием в 19 лет. На сегодняшний день ему удалось поделиться своей вдохновляющей историей о силе воли с миллионами людей по всему миру: студентами, учителями, молодежью, предпринимателями и представителями христианских общин. Ник сотрудничает со многими национальными министерствами образования, распространяя информацию о борьбе с буллингом. Он разработал учебную программу «Отношение — это высота», чтобы помочь привить молодому поколению позитивные ценности. Он занимается спасением жертв торговли людьми и сирот, встречаясь с президентами и премьер-министрами.

Книги предпринимателя, инвестора, продюсера и актера Ника входят в число бестселлеров. Он увлекается рыбалкой, рисованием и плаванием.

Ник побывал в 78 странах, выступил на 3500 сценах перед почти 800 000 слушателей. В 2005 году Ник переехал из Австралии в Южную Калифорнию, где основал некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей» и является ее президентом и генеральным директором.