Павел Глоба предсказал трем знакам Зодиака черную полосу в ноябре

Астролог Павел Глоба считает, что некоторые представители зодиакального круга в ноябре могут столкнуться с целым рядом неудач, сообщает vnimanie.pro. По его словам, им не стоит активничать, а стремиться провести месяц наиболее спокойно и «незаметно», что бы не попасть под звездную «раздачу».
Так Тельцу, чтобы не попасть в неприятности в последний месяц осени, лучше побольше проводить времени в одиночестве. Это станет хорошим поводом уделить себе побольше внимания.
Львам может показаться, что события валяться на голову буквально испытывают их на прочность. Однако, предупреждает астролог, поддаваться эмоциям не нужно - иначе придется жить в нескончаемом стрессе.
Водолеям следует удвоить внимание ко всему - вплоть до мелочей. В противном случае представители знака рискуют совершить ошибки, о которых им придется горько пожалеть в будущем.