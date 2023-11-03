Павел Глоба предсказал трем знакам Зодиака черную полосу в ноябре

Астролог Павел Глоба считает, что некоторые представители зодиакального круга в ноябре могут столкнуться с целым рядом неудач, сообщает vnimanie.pro. По его словам, им не стоит активничать, а стремиться провести месяц наиболее спокойно и «незаметно», что бы не попасть под звездную «раздачу».