Вот это сюрприз! Названы ведущие эстонского национального отбора на Евровидение. Кто они?

Ведущие шоу Eesti Laul - Тынис Нийнеметс и Грете Кулд - уже знакомы как друг другу, так и телезрителям. Тынис и Грете уже проводили нацотбор вместе в 2021 и 2023 годах.

Тынис Нийнеметс Фото: Taavi Sepp

В комментарии ERR Тынис Нийнеметс сказал, что он очень рад снова приехать в Тарту. «Для меня Eesti Laul - это как Рождество или день рождения. Это время года, которое я жду с еще большим нетерпением, чем лето. И особенно приятно, что в этом году я снова смогу поехать в Тарту!»

Тынис Нийнеметс и Грете Кулд Фото: ERR

Но Грете Кулд обещает сюрприз. «Полуфинал в Тарту будет потрясающим! Мы привезем большую сцену, множество камер, 15 полуфиналистов и, конечно, длинную лестницу для Тыниса, чтобы он смог взять высокие ноты, потому что мы планируем небольшой сюрприз».

Полуфинал конкурса Eesti Laul пройдет 20 января в Тарту, а финал - 17 февраля в Таллинне.