ФОТО ⟩ И стар и млад: таллиннцы зажгли сотни свечей в память об усопших близких в самом центре столицы

Такое поминовение в честь Дня всех усопших управа района Кесклинн организует впервые. «У Кесклинна связано с этим особенным днем не очень много традиций, однако надеемся, что такой традицией станет совместное зажжение свечей. Благодаря этому помянуть тех, кто нас покинул, смогут и люди, которые не успевают съездить на кладбище вечером буднего дня», - заявила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.