2 ноября, в День всех усопших, в центре Таллинна на липовой аллее бульвара Каарли все желающие могли поразмышлять о жизни и судьбе наших предков и зажечь в память о них свечу.
ФОТО ⟩ И стар и млад: таллиннцы зажгли сотни свечей в память об усопших близких в самом центре столицы
Такое поминовение в честь Дня всех усопших управа района Кесклинн организует впервые. «У Кесклинна связано с этим особенным днем не очень много традиций, однако надеемся, что такой традицией станет совместное зажжение свечей. Благодаря этому помянуть тех, кто нас покинул, смогут и люди, которые не успевают съездить на кладбище вечером буднего дня», - заявила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Местоположение ряда свечей на центральной аллее бульвара Каарли символично. Именно у бульвара Каарли в XIV–XVII веках располагалось первое кладбище Таллинна, разбитое за городскими стенами, - кладбище Барбара. Кладбищенская часовня находилась на углу бульвара Каарли и улицы Роозикрантси, а угол самого кладбища достигал обочины современной аллеи.
Зажжение свечей началось в сумерках 2 ноября в 18:00. К вечеру Дня всех усопших свет свечей заполнит всю аллею.