С января по сентябрь 2023 года временный вид на жительство на оккупированном севере Кипра получили 38 727 граждан России. Как сообщает государственное информационное агентство Республики Кипр (Cyprus News Agency) со ссылкой на турко-кипрское издание Diyalog, это почти в два раза больше, чем в 2022-м, когда ВНЖ получил 20 241 гражданин РФ, передает сайт Evropakipr.com.
Бегут от войны в непризнанное государство: в 2023 году на оккупированных территориях Кипра поселились 7360 украинцев
На втором месте среди иностранцев, выбравших в качестве проживания непризнанную мировым сообществом Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), - граждане Ирана. С января по сентябрь 2023 года власти ТРСК выдали им 32 497 разрешений на временное проживание (в 2022-м - 23 147).
Замыкают тройку лидеров граждане Украины. За девять месяцев 2023 года на оккупированные территории Кипра переселись 7360 украинцев. Как сообщает издание, большая их часть, спасаясь от войны, приобрела недвижимость для постоянного проживания. Некоторые прибыли в ТРСК на работу.
Четвертую строчку рейтинга занимают граждане Израиля. В этом году ВНЖ непризнанного мировым сообществом государства получили 1158 израильтян. Они предпочитают покупать недвижимость в районе Трикомо.
Напомним, что власти Республики Кипр считают въезд и выезд граждан третьих стран через нелегальные пункты на оккупированных территориях острова уголовным преступлением.
Цены на недвижимость удвоились и даже утроились
По данным CNA, недвижимость в Турецкой Республике Северного Кипра становится дороже, чем в Республике Кипр (ЕС). За год цены на дома и квартиры в Трикомо удвоились и даже утроились. Год назад квартира с одной спальней в этом районе стоила 65 тысяч фунтов стерлингов, а сейчас - 150 тысяч.
Агенты по недвижимости сообщают, что спрос на виллы, особенно те, которые расположены близко к морю, значительно вырос. Вилла с четырьмя спальнями, стоившая в 2022 году около 250 тысяч фунтов, недавно была продана за 1,55 млн.
«Такое повышение цен не создает проблем для иностранных покупателей. Некоторые из них заявляют, что цены очень доступные», - отмечает Diyalog.
Власти ТРСК выдали разрешение на возведение около 5000 единиц жилья в Трикомо, который называют яркой звездой Северного Кипра.
Справка
Северный Кипр (или Турецкая Республика Северного Кипра) находится на острове Кипр в Средиземном море и образовалась как отдельная республика в 1974 году, но так и не стала признанной республикой за исключением Турции.
Конфликт между греческим и турецким населением Кипра
С 60-х годов на острове не прекращаются этнические вспышки между киприотами-турками и киприотами-греками. В 1974 году на острове произошел военный переворот, организованный греками. Греки свергают действующего президента, объявив остров частью Греции. Чтобы помешать незаконному присоединению Кипра к Греции, Турция направляет на остров свои войска. Развязались боевые действия, в результате которых турки закрепили за собой сначала 35 процентов, затем – 38 процентов территории острова. Остальная часть досталась грекам. В ходе военных действий около 230 тысяч человек покинули остров. Линия раздела Кипра называется «линией Аттилы», сегодня ее охраняют Вооруженные силы ООН.