Бегут от войны в непризнанное государство: в 2023 году на оккупированных территориях Кипра поселились 7360 украинцев

Справка

Северный Кипр (или Турецкая Республика Северного Кипра) находится на острове Кипр в Средиземном море и образовалась как отдельная республика в 1974 году, но так и не стала признанной республикой за исключением Турции.

Конфликт между греческим и турецким населением Кипра

С 60-х годов на острове не прекращаются этнические вспышки между киприотами-турками и киприотами-греками. В 1974 году на острове произошел военный переворот, организованный греками. Греки свергают действующего президента, объявив остров частью Греции. Чтобы помешать незаконному присоединению Кипра к Греции, Турция направляет на остров свои войска. Развязались боевые действия, в результате которых турки закрепили за собой сначала 35 процентов, затем – 38 процентов территории острова. Остальная часть досталась грекам. В ходе военных действий около 230 тысяч человек покинули остров. Линия раздела Кипра называется «линией Аттилы», сегодня ее охраняют Вооруженные силы ООН.