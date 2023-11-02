Тревел-эксперт раскрыла популярную ошибку при пользовании туалетом в аэропорту: что не так

По словам эксперта по путешествиям Саманты Браун, в спешке многие люди направляются прямо к первому туалету, который им встречается после входа в аэропорт, и застревают в очередях.

В то же время, отмечает Браун, посетить второй или даже третий туалет в аэропорту после прилета - идея получше. Она сказала, что там гораздо меньше людей, а это значит, что пассажиры с меньшей вероятностью застрянут в дополнительных ненужных очередях.

В блоге на своем веб-сайте она написала: «Как только я приземлилась, я иду во вторую ближайшую туалетную комнату... чаще всего второй или третий ближайшие туалеты в аэропорту почти пусты, и вы можете сразу же зайти и заняться своими делами».

Саманта советует пользоваться туалетом в аэропорту по прибытии, даже если он вам не нужен, потому что «никогда не знаешь, как дела пойдут с таможней, поездкой в отель, регистрацией и, наконец, перетаскиванием всех вещей в номер».

Есть пассажиры, которые вообще избегают туалетов аэропорта, полагая, что это самые грязные места в терминале. Однако исследования доказали, что это не так. На самом деле, любимое место микробов - это пластиковые защитные лотки. Это связано с тем, что каждому пассажиру почти неизбежно придется коснуться одного из них, проходя через аэропорт.

Поэтому рекомендуется воспользоваться туалетами в аэропорту перед полетом, особенно если это позволит вам избежать туалетов в самолете.