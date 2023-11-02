Остановите Землю: все большему количеству людей для засыпания нужен алкоголь или марихуана

В 2023 году фраза «Я устал» достигла самой высокой частоты в поисковых запросах Google, что говорит о том, что люди борются с усталостью больше, чем когда-либо прежде.

Новый отчет Calm, создателя приложения для сна и медитации, раскрывает некоторые причины, по которым люди не получают оптимального количества или качества отдыха, пишет Fox News. Исследователи опросили 9500 жителей 10 городов США и 10 городов Великобритании в возрасте от 18 до 65 лет об их привычках сна и проблемах. Темы включали отношения, различия между поколениями и факторы стресса. В целом 91% взрослых заявили, что они «не отдохнули» или «чувствуют усталость» хотя бы некоторое время.

Ниже приведены пять крупнейших тенденций, выявленных в отчете.

1. Сон и психическое здоровье неразрывно связаны

Большинство респондентов опроса (78%) заявили, что недостаток сна негативно влияет на их психическое здоровье. Более двух из трех взрослых назвали семь часов необходимым количеством сна для улучшения психического здоровья, но только каждый третий получает такое количество.

Почти половина респондентов (42%) заявили, что не могут спать без какой-либо помощи, включая лекарства, марихуану или алкоголь.

2. Миллениалам и поколению Z сложно заснуть

В докладе отмечается, что у людей в возрасте до 40 лет возникают проблемы со сном по разным причинам. Среди миллениалов каждый четвертый связывает употребление кофеина с нарушением сна.