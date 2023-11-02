Латвийский миллионер Юлий Круминьш, который в декабре отметит свое 80-летие, раскрыл свои грандиозные планы на грядущий праздник, пишет RUS TVNET.
«Назвал астрономическую сумму!» Латвийский миллионер рассказал, какую мировую звезду хотел пригласить на юбилей
Круминьш рассказал журналу Privātā Dzīve, что хочет организовать для своих друзей и родственников концерт, на котором будет звучать музыка его юности - Фрэнка Синатры, The Beatles, Элвиса Пресли, Уитни Хьюстон.
Он также пригласил выступить две известные группы из Италии, одну из Великобритании и ансамбль из Швеции. «Я также пригласил латвийскую группу, которая мне очень нравится. Не буду раскрывать название, еще хочу сохранить интригу», - смеется Круминьш.
Вероятно, на юбилейное торжество приедет и итальянская звезда Адриано Челентано.
«Я думал пригласить бывшего »битла« Пола Маккартни. Я звонил, но он назвал астрономическую сумму. Непропорционально тому, что приезжает один человек с гитарой и поет несколько песен для моих гостей», - рассказал миллионер.
Также сообщается, что в мероприятии, вероятно, примут участие маэстро Раймонд Паулс и российский юморист Максим Галкин.