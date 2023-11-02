Дочь Заворотнюк сообщила последние новости о состоянии матери: «Тяжело обсуждать, болит в груди»

Первое время, когда пришла новость о страшном диагнозе, СМИ каждый день писали о состоянии Заворотнюк. Пару раз ее даже «похоронили», но, к счастью, эта информация оказалась ложной. Со временем страсти улеглись, но ясности больше не прибавилось.

Дело в том, что семья отказывается от комментариев, а муж Заворотнюк Петр редко появляется где-либо, при этом все вопросы о супруге отметает. Единственная, кто хоть что-то говорит об Анастасии - ее дочь Анна.

В личном блоге она вновь получила шквал сообщений о матери, поэтому решила ответить публике разом: «Мама болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. В блоге тоже. Очень болит в груди».

Фото: Скриншот с Instagram

Из этого сообщения можно сделать выводы, что ни о какой ремиссии пока никто не говорит. Более того, видимо, звезде сериала «Моя прекрасная няня» становится хуже - рак прогрессирует. Но как в действительности обстоят дела, знают только ее лечащие врачи и родственники.