Дочь Заворотнюк сообщила последние новости о состоянии матери: «Тяжело обсуждать, болит в груди»

Четыре года назад стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком. Знаменитую актрису лечат лучшие медики, но ей не становится лучше.
Первое время, когда пришла новость о страшном диагнозе, СМИ каждый день писали о состоянии Заворотнюк. Пару раз ее даже «похоронили», но, к счастью, эта информация оказалась ложной. Со временем страсти улеглись, но ясности больше не прибавилось.
Дело в том, что семья отказывается от комментариев, а муж Заворотнюк Петр редко появляется где-либо, при этом все вопросы о супруге отметает. Единственная, кто хоть что-то говорит об Анастасии - ее дочь Анна.
В личном блоге она вновь получила шквал сообщений о матери, поэтому решила ответить публике разом: «Мама болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. В блоге тоже. Очень болит в груди».
Из этого сообщения можно сделать выводы, что ни о какой ремиссии пока никто не говорит. Более того, видимо, звезде сериала «Моя прекрасная няня» становится хуже - рак прогрессирует. Но как в действительности обстоят дела, знают только ее лечащие врачи и родственники.
Сама Анна признается, что с каждым годом говорить о матери ей все сложнее и сложнее. Недавно она не смогла сдержать эмоций и призналась, что разговоры о любимой маме - это «травма, которая иногда прорывает». Свою боль она старается не выливать ни на кого, и держит все в себе.