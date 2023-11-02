Чт, 2.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

СМОТРИ ⟩ Поздравляем! У известного эстонского актера родился второй ребенок

Limon.ee
Facebook
Comments
Мярт и Лийса Койк.
Мярт и Лийса Койк. Фото: Remo Tõnismäe

В семье Мярта и Лийсы Койr стало на одного члена больше!

«Привет, сынок! Мы все трое ждали тебя. Пришло время научить старшего брата терпению», - говорит актер Мярт Койк о рождении своего второго ребенка. «Ну что же - хватай его за руку и пойдем!»

В разделе комментариев под фотографией юморист Маттиас Наан шутит: «Позравляю! Теперь уже никто не сможет сказать: "Ну что, когда за следующим?»

Первый ребенок Мярта и Лийсы - Антс - родился 2 декабря 2021 года.

В октябре 2021 года, когда супруги ожидали своего первенца, Койк сообщил редакции Elu24: «Мы с женой оба находимся в большом предвкушении. Предчувствие хорошее, и мы с нетерпением ждем первой встречи».

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх