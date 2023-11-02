СМОТРИ ⟩ Поздравляем! У известного эстонского актера родился второй ребенок

В семье Мярта и Лийсы Койr стало на одного члена больше!
«Привет, сынок! Мы все трое ждали тебя. Пришло время научить старшего брата терпению», - говорит актер Мярт Койк о рождении своего второго ребенка. «Ну что же - хватай его за руку и пойдем!»
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Первый ребенок Мярта и Лийсы - Антс - родился 2 декабря 2021 года.
В октябре 2021 года, когда супруги ожидали своего первенца, Койк сообщил редакции Elu24: «Мы с женой оба находимся в большом предвкушении. Предчувствие хорошее, и мы с нетерпением ждем первой встречи».