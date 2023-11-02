СМОТРИ ⟩ Поздравляем! У известного эстонского актера родился второй ребенок

«Привет, сынок! Мы все трое ждали тебя. Пришло время научить старшего брата терпению», - говорит актер Мярт Койк о рождении своего второго ребенка. «Ну что же - хватай его за руку и пойдем!»

В разделе комментариев под фотографией юморист Маттиас Наан шутит: «Позравляю! Теперь уже никто не сможет сказать: "Ну что, когда за следующим?»

Первый ребенок Мярта и Лийсы - Антс - родился 2 декабря 2021 года.