«У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОВОЙ!» ⟩ Певица Вика Цыганова сделала шокирующее заявление

Когда многие высказывания Цыгановых из передачи Дудя разлетелись по Сети на цитаты, певица сделала громкое заявление. По ее словам, в гостях у журналиста ни ее, ни супруга не было. Это все искусственный интеллект. А накануне певица удивила многих фанатов еще одним заявлением.

«Я не буду вам объяснять, что были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет. И не всегда очень хорошо когнитивные связи у меня устанавливаются», - высказалась теперь Цыганова в личном блоге.