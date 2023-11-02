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«У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОВОЙ!» ⟩ Певица Вика Цыганова сделала шокирующее заявление

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Недавнее интервью Вики и Вадима Цыгановых Юрию Дудю наделало много шума в Сети. Три часа певица со своим мужем-поэтом давали интервью, а потом Цыганова заявила, что это были не они, а проделки нейросети.

Когда многие высказывания Цыгановых из передачи Дудя разлетелись по Сети на цитаты, певица сделала громкое заявление. По ее словам, в гостях у журналиста ни ее, ни супруга не было. Это все искусственный интеллект. А накануне певица удивила многих фанатов еще одним заявлением.

«Я не буду вам объяснять, что были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет. И не всегда очень хорошо когнитивные связи у меня устанавливаются», - высказалась теперь Цыганова в личном блоге.

Согласитесь, это многое объясняет. Не смотрели еще этот выпуск Дудя? Смотрите ниже!

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