«Я УТОПИЛА СЕБЯ» ⟩ Актрису Брук Шилдс экстренно госпитализировали

Шилдс рассказала, что в тот злополучный день все спрашивали ее, все ли с ней в порядке. Но актриса так спешила, что не обращала внимания на недомогание. Когда Брук зашла в ресторан, у нее потемнело в глазах, ее руки опустились, и она буквально «врезалась головой в стену».

«У меня пошла пена изо рта, я совершенно посинела, пыталась проглотить свой язык», - поделилась американская звезда. Очнулась Шилдс уже в скорой помощи. Медики подключили артистку к системе подачи кислорода и отвезли ее в госпиталь. Там они поставили Брук капельницы и проверили, нет ли у нее отека мозга. Затем знаменитость положили в отделение интенсивной терапии, где та подхватила бронхит.