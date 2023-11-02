«Я УТОПИЛА СЕБЯ» ⟩ Актрису Брук Шилдс экстренно госпитализировали

58-летняя звезда фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс перенесла тяжелый приступ из‑за переизбытка воды, пишет Glamour. Актриса призналась, что потеряла сознание несколько дней назад из‑за того, что выпила слишком много воды. В результате в ее организме понизился уровень натрия. Плохо знаменитости стало перед выступлением на ее шоу в Нью-Йорке.
Шилдс рассказала, что в тот злополучный день все спрашивали ее, все ли с ней в порядке. Но актриса так спешила, что не обращала внимания на недомогание. Когда Брук зашла в ресторан, у нее потемнело в глазах, ее руки опустились, и она буквально «врезалась головой в стену».
«У меня пошла пена изо рта, я совершенно посинела, пыталась проглотить свой язык», - поделилась американская звезда. Очнулась Шилдс уже в скорой помощи. Медики подключили артистку к системе подачи кислорода и отвезли ее в госпиталь. Там они поставили Брук капельницы и проверили, нет ли у нее отека мозга. Затем знаменитость положили в отделение интенсивной терапии, где та подхватила бронхит.
«Я пила слишком много воды. Я затопила собственную систему, утопила себя. Оказывается, если у тебя мало натрия в крови, или моче, или в организме, может случиться приступ», - отметила Шилдс. Она добавила, что пила столько, потому что чувствовала обезвоживание из-за интенсивного пения и ведения шоу. Врачи посоветовали звезде ей есть ежедневно картофельные картофельные чипсы, чтобы восполнить содержание натрия в организме.