Ведущая прогноза погоды на Kanal 2 Каролин Киппасто, представлявшая Эстонию на одном из крупнейших конкурсов красоты и таланта в мире, вернулась домой после трехнедельного пребывания в Японии. Эстонская девушка была фавориткой до самого конца, но так и не вошла в список 15 лучших красавиц мира. Чего не хватило Каролин и кто стал победителем этого конкурса красоты? Подробности - в видеосюжете Reporter!
ВИДЕО ⟩ Что случилось? Эстонская красотка вернулась с конкурса «Мисс Интернешнл 2023» с плохими новостями
Каролин вернулась с «Мисс Интернешнл 2023», который считается одним из самых крупных международных конкурсов красоты по количеству участников и проводится в Японии с 1960 года. По словам эстонской участницы, из Токио в Стамбул перелет длился около 11 часов, потом восемь часов он ожидали стыковочного рейса в аэропорту Стамбула, и вот он - финальный перелет в Таллинн длился около четырех часов.
Несмотря на то, что Каролин везла с собой четыре чемодана с платьями, туфлями, халатами и косметикой, в ТОП-15 она не вошла. «Этого даже мало, некоторые девочки приезжали с пятью-десятью чемоданами», - сказала она журналистам в Таллиннском аэропорту.
Представительница Венесуэлы в этом году принесла стране девятую победу, победительницей стала 24-летняя модель - Андреа Рубио. Из стран Европы в ТОП-15 оказалась лишь одна участница - представительница Греции - Асуманаки Дзои. Всего в конкурсе приняли участие около 70 красавиц из разных стран мира.