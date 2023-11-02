ВИДЕО ⟩ Что случилось? Эстонская красотка вернулась с конкурса «Мисс Интернешнл 2023» с плохими новостями

Каролин вернулась с «Мисс Интернешнл 2023», который считается одним из самых крупных международных конкурсов красоты по количеству участников и проводится в Японии с 1960 года. По словам эстонской участницы, из Токио в Стамбул перелет длился около 11 часов, потом восемь часов он ожидали стыковочного рейса в аэропорту Стамбула, и вот он - финальный перелет в Таллинн длился около четырех часов.

Несмотря на то, что Каролин везла с собой четыре чемодана с платьями, туфлями, халатами и косметикой, в ТОП-15 она не вошла. «Этого даже мало, некоторые девочки приезжали с пятью-десятью чемоданами», - сказала она журналистам в Таллиннском аэропорту.