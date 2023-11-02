Стало известно, как поживает всеми любимая эстонская певица Таня Михайлова-Саар

В эстонском телешоу Rambivalguses («В свете рампы») побывала эстонская певица - рыжеволосая красавица Таня Михайлова-Саар, которая рассказала о своей жизни, юности, музыке и работе, благодаря которой она познакомилась со своим будущим мужем Микком Сааром, пишет TV3.
Таня, которая переехала в Эстонию, когда ей было всего несколько месяцев, и выросла в Кохтла-Ярве, говорит, что ее детство было хорошим и типичным. «Я ходила в школу, посещала вокальные и танцевальные студии. Свободного времени было очень мало, а когда оно было, мы всегда гуляли во дворе. Мобильного телефона у меня еще не было, он появился ближе к концу школы. В этом отношении это было очень типичное детство, много занятий, особенно когда дело касалось сцены. Я с ранних лет знала, что хочу петь и танцевать», - начала Таня, рассказывая о своей юности, и добавила, что для ее семьи стало большой неожиданностью, когда соседями стали эстонцы, потому что в Кохтла-Ярве все говорили по-русски.
В детстве Таня считала своих родителей и сестру, особенно мать, которая с четырех лет привела ее в танцевальную и вокальную студии, своим главным примером для подражания и движущей силой. Сегодня она говорит о своих музыкальных амбициях, что, учитывая обилие проектов, всё может продолжаться в том же духе.
Рассказывая о своих ошибках, Таня говорит, что однажды она вообразила, что должна быть идеальной на сцене. «Каждый раз, когда что-то происходило, либо не та нота, либо что-то происходило с техникой, либо слова путались... Я переживала это очень сильно. Я уходила со сцены, час сидела за кулисами и проклинала себя. Думала, как это могло произойти и так далее. Это приходит с опытом, и, конечно, мы развиваемся, и возраст идет на пользу. Мне помогло интервью с певицей SIA, которое я прослушала. Она говорила о том, как относится к себе как к человеку. Она остается человеком на сцене, и все случается, такова жизнь. Относитесь к этому спокойно, не нужно все время быть идеальной», - говорит Таня, добавляя, что после прослушивания этого интервью несколько лет назад она начала формировать свое мышление и отношение ко всему, что она делает на сцене.
Если раньше приоритетом для Тани было совершенство, то теперь на первое место выходит искренность и удовольствие от выступления. «Как ни назови, у меня это получалось на сцене. Всякое бывало», - говорит Таня, перечисляя различные казусы, с которыми она сталкивалась: слова сбились, что-то случилось с техникой или одеждой, сломался замок платья, пропал голос, стало плохо из-за пищевого отравления и т.д. «Сейчас я предпочитаю успокаивать других людей, которые волнуются рядом со мной. Если слова вылетают из головы, я с удовольствием потом расскажу публике несколько историй о том, как слова просто вылетели из головы. Я предпочитаю делиться историями, и, похоже, людям это нравится гораздо больше, чем то, что ты всегда должен быть идеальным».