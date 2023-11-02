Стало известно, как поживает всеми любимая эстонская певица Таня Михайлова-Саар

Таня, которая переехала в Эстонию, когда ей было всего несколько месяцев, и выросла в Кохтла-Ярве, говорит, что ее детство было хорошим и типичным. «Я ходила в школу, посещала вокальные и танцевальные студии. Свободного времени было очень мало, а когда оно было, мы всегда гуляли во дворе. Мобильного телефона у меня еще не было, он появился ближе к концу школы. В этом отношении это было очень типичное детство, много занятий, особенно когда дело касалось сцены. Я с ранних лет знала, что хочу петь и танцевать», - начала Таня, рассказывая о своей юности, и добавила, что для ее семьи стало большой неожиданностью, когда соседями стали эстонцы, потому что в Кохтла-Ярве все говорили по-русски.

В детстве Таня считала своих родителей и сестру, особенно мать, которая с четырех лет привела ее в танцевальную и вокальную студии, своим главным примером для подражания и движущей силой. Сегодня она говорит о своих музыкальных амбициях, что, учитывая обилие проектов, всё может продолжаться в том же духе.