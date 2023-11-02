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НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ ⟩ В Таллинне автомобили заблокировали путь спасателям: смотрите видео!

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis videost

«Когда дело касается пожара важна каждая секунда, не говоря уже о минутах», - говорит спасатель-доброволец Андрес Пуусепп, делясь в социальных сетях видеороликом о том, как в центре столице машина спасателей попала в ловушку.

Радиоведущий и спасатель-доброволец Андрес Пуусепп делится в Instagram видео, которое он снял 30 октября. На кадрах Андрес вместе с командой спасателей спешит на место пожара, но водитель не уступает дорогу. «Я водитель машины спасателей и делюсь видеозаписью своего выезда на срочный вызов. Пожалуйста, уважаемый водитель, пропустите помощь», - написал Андрес Пуусепп.

«Водитель имеет право выехать на перекресток на красный свет, чтобы уступить дорогу спасательной машине. Из видеозаписи видно, что автомобили освободили перекресток и могли бы спокойно уступить дорогу нашей машине», - отмечает он.

Пуусепп отмечает, что в это время он находился за рулем. «Когда дело касается пожара важна каждая секунда, не говоря уже о минутах», - говорит он, добавляя, что, к счастью, они прибыли вовремя. «Мы успели добраться до места и предотвратить пожар. Это действительно было делом нескольких минут. Но если бы все перекрестки были перекрыты, было бы плохо», - говорит Пуусепп.

Смотрите видео!

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