Ноябрь наступил, поэтому пришло время узнать, какой прогноз сделала для разных знаков Зодиака астролог из Таллинна Кристина Иванова. Не пропустите!
ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ ⟩ Прогноз от эстонского астролога на ноябрь: какому знаку Зодиака повезет больше других?
Овен
Дорогие Овны, ноябрь - самый противоречивый месяц в этом году. Не исключено, что вам придется принимать непопулярные решения и демонстрировать воинственность, чтобы отстоять свои права. Избегайте конфликтных ситуаций с начальством и вообще не лезьте на рожон с теми, у кого больше власти и полномочий. Вероятны любовные треугольники, пылкие романы и интриги на романтическом фронте.
Удачные дни: 12-16
Конфликтные дни: 20-26
Телец
Тельцам нипочем дождь и первый снег, поскольку ноябрь у вас про любовь и отношения. Если ваше сердце еще не занято, то обратите внимание на сервисы знакомств. Старайтесь в этом месяце укреплять связи, а не искать конфликтов. Неплохо проходят юридические дела и вопросы, связанные с урегулированием спорных моментов. Старайтесь решать все важные дела через посредников. В этом месяце лучше не быть одиночкой.
Удачные дни: 6-30
Конфликтные дни: 2-5
Близнецы
Близнецы будут стараться успеть все и сразу. Это месяц самых категоричных решений и импульсивных поступков, многие из которых будут на эмоциях. Старайтесь не рисковать своими и чужими деньгами, поскольку есть опасность, что в ваши планы могут вмешаться посторонние силы. Последняя неделя месяца подарит вам уникальные возможности повысить свой статус и получить дивиденды от затраченных ранее усилий.
Удачные дни: 10-15, 19, 29, 30
Конфликтные дни: 1-9, 23-27
Рак
Ракам срочно надо влюбиться или увлечься чем-то, что подарит положительные эмоции в самом промозглом месяце в этом году. Уютные посиделки за любимым занятием скрасят долгие вечера, а те, кто вам дорог, станут источником вдохновения. Ваша эмпатия и мягкая аура никого не оставят равнодушным. А некоторые из вас могут получить ценный подарок.
Удачные дни: 1-3, 7-9, 16-18, 21, 25, 28-30
Конфликтные дни: 4-6, 11-14, 19, 20, 23, 26
Лев
Львам нужен дом. Во- первых, потому что это ваша крепость, а во-вторых, - там хорошо. Возможно, сейчас самые главные события месяца будут касаться вашей семьи или дел, связанных с витьем семейного гнездышка. Не исключены дела, связанные с получением возможностей для серьезных приобретений. Если на первом месте у вас будет любовь, то всё остальное будет на своем. Это правило стоит соблюдать в том случае, если вы соберетесь с кем-то поссориться с 3 по 13 ноября.
Удачные дни: 1-2, 15-20, 30
Конфликтные дни: 3-13, 21-23, 27
Дева
Девы будут очень много общаться и без конца куда-то спешить. Пора выходить из тени и творить великие дела. Под конец года придется говорить с теми, кто давно ждет вашего внимания и, вероятно, даже что-то решать. Хорошо проходят продажи и деятельность, связанная с рекламой. Не исключены поездки. Последняя неделя месяца настроит на домашние ужины при свечах и выдаст шансы на благополучное разрешение конфликтов в семье.
Удачные дни: 10-13, 19, 29, 30
Конфликтные дни: 1-9, 23-27
Весы
Весы превратятся в маленьких Скрудждей, поскольку основной темой месяца станут деньги. Хорошей идеей будет сделать пожертвование в пользу тех, кто в этом нуждается. Проявлять благородство и щедрость - ваши главные задачи ноября, тогда можно ожидать и пополнения собственного счета. Последняя неделя месяца может подарить новые знакомства и неожиданные новости.
Удачные дни: 10-15, 19, 29, 30
Конфликтные дни: 1-9, 23-27
Скорпион
Дорогие Скорпионы, наконец пришло время, когда ваши достоинства ни для кого не останутся незамеченными. Полезно быть смелее, чем обычно, тогда удача не заставит себя ждать. В этом месяце прекрасно проходят дела, связанные с повышением вашей медийности, поэтому выглядеть на все 100 процентов надо каждый день.
Удачные дни: 7-10, 15-30
Конфликтные дни: нет
Стрелец
Стрельцам полезно немного отдохнуть. Вероятно, прошлый месяц был для вас очень интенсивным в плане встреч и светской жизни. Ноябрь же, напротив, намекает на то, что основные события будут сейчас происходить внутри, а не снаружи. Побудьте немножко интровертом, это даст вам необходимую энергию, чтобы войти в последнюю неделю ноября во всеоружии и с заявкой на победу.
Удачные дни: 17, 20, 25, 29
Конфликтные дни: 1-5
Козерог
Козероги станут главными персонами ноября. Вас будут обсуждать, вам будут завидовать и по дороге придумывать всякие небылицы. Это лучший месяц для повышения популярности и для начала очень амбициозных проектов. Все, о чем вы мечтали весь год, может начать реализовываться в предпоследнем месяце года. С 18 по 27 - травмоопасный период, старайтесь быть осторожнее.
Удачные дни: 2, 16, 30
Конфликтные дни: 8-11, 18-27
Водолей
Водолеи будут пребывать с своей обычной стихии легкого чила и желания быть частью чего-то большего, чем собственная квартира. Вас ждут интересные знакомства и что-то приятное. Некоторые ваши желания сбудутся, если вы будете как можно больше бывать на виду. Полезно начать учиться тому, о чем вы давно мечтали. Поездки принесут удовольствия и яркие эмоции.
Удачные дни: 1-4, 21-30
Конфликтные дни: 8-19
Рыбы
Рыбки заметно взбодрятся в ноябре и от октябрьской хандры не останется следа. Обязательно займитесь чем-то, что вам нравилось делать в детстве. Доведите до совершенства свои сильные стороны и вы увидите, как мир начнет исполнять ваши желания. Главные новости придут издалека, а общение с иностранцами может принести интересные плоды.
Удачные дни: 6-8, 11-19
Конфликтные дни: 1-4, 26-28