ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ ⟩ Прогноз от эстонского астролога на ноябрь: какому знаку Зодиака повезет больше других?

Конфликтные дни: 1-9, 23-27

Скорпион

Дорогие Скорпионы, наконец пришло время, когда ваши достоинства ни для кого не останутся незамеченными. Полезно быть смелее, чем обычно, тогда удача не заставит себя ждать. В этом месяце прекрасно проходят дела, связанные с повышением вашей медийности, поэтому выглядеть на все 100 процентов надо каждый день.

Удачные дни: 7-10, 15-30

Конфликтные дни: нет

Стрелец

Стрельцам полезно немного отдохнуть. Вероятно, прошлый месяц был для вас очень интенсивным в плане встреч и светской жизни. Ноябрь же, напротив, намекает на то, что основные события будут сейчас происходить внутри, а не снаружи. Побудьте немножко интровертом, это даст вам необходимую энергию, чтобы войти в последнюю неделю ноября во всеоружии и с заявкой на победу.

Удачные дни: 17, 20, 25, 29

Конфликтные дни: 1-5

Козерог

Козероги станут главными персонами ноября. Вас будут обсуждать, вам будут завидовать и по дороге придумывать всякие небылицы. Это лучший месяц для повышения популярности и для начала очень амбициозных проектов. Все, о чем вы мечтали весь год, может начать реализовываться в предпоследнем месяце года. С 18 по 27 - травмоопасный период, старайтесь быть осторожнее.

Удачные дни: 2, 16, 30

Конфликтные дни: 8-11, 18-27

Водолей

Водолеи будут пребывать с своей обычной стихии легкого чила и желания быть частью чего-то большего, чем собственная квартира. Вас ждут интересные знакомства и что-то приятное. Некоторые ваши желания сбудутся, если вы будете как можно больше бывать на виду. Полезно начать учиться тому, о чем вы давно мечтали. Поездки принесут удовольствия и яркие эмоции.

Удачные дни: 1-4, 21-30

Конфликтные дни: 8-19

Рыбы

Рыбки заметно взбодрятся в ноябре и от октябрьской хандры не останется следа. Обязательно займитесь чем-то, что вам нравилось делать в детстве. Доведите до совершенства свои сильные стороны и вы увидите, как мир начнет исполнять ваши желания. Главные новости придут издалека, а общение с иностранцами может принести интересные плоды.

Удачные дни: 6-8, 11-19