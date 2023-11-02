Размахивал вилами: учителя отстранили от занятий из-за костюма на Хэллоуин

На прошлой неделе, когда ученики пришли в класс то увидели учителя, с рогами на голове и вилами в руках.

Когда каждый ученик входил в класс, учитель, как сообщается, размахивал вилами над их головами и говорил: «Слава Сатане». Натаниэль Гамлет рассказал журналистам, что, хотя некоторые ученики сочли выходку учителя забавной, а другие просто отмахнулись от нее, лично ему она не понравилась по религиозным причинам.

Натаниэль рассказал об инциденте своему отцу, бывшему кандидату в члены совета директоров государственной школы Месы Крису Гамлету, который сообщил о случившемся директору школы.

«Я был в ярости, потому что я тоже христианин. Что меня действительно взбесило, так это то, что мой сын продолжал говорить ему "нет", а учитель продолжал стоять на своем», — сказал Крис Гамлет.