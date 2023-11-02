Размахивал вилами: учителя отстранили от занятий из-за костюма на Хэллоуин

В США преподаватель средней школы города Меса (штат Аризона) был отстранен от работы после того, как несколько учеников, по сообщениям, были напуганы его костюмом Сатаны на Хэллоуин, пишет focus.
На прошлой неделе, когда ученики пришли в класс то увидели учителя, с рогами на голове и вилами в руках.
Когда каждый ученик входил в класс, учитель, как сообщается, размахивал вилами над их головами и говорил: «Слава Сатане». Натаниэль Гамлет рассказал журналистам, что, хотя некоторые ученики сочли выходку учителя забавной, а другие просто отмахнулись от нее, лично ему она не понравилась по религиозным причинам.
Натаниэль рассказал об инциденте своему отцу, бывшему кандидату в члены совета директоров государственной школы Месы Крису Гамлету, который сообщил о случившемся директору школы.
«Я был в ярости, потому что я тоже христианин. Что меня действительно взбесило, так это то, что мой сын продолжал говорить ему "нет", а учитель продолжал стоять на своем», — сказал Крис Гамлет.
В результате на следующий день учитель вывели из класса посреди занятия и отправили в оплачиваемый административный отпуск, говорится в заявлении школьного округа Меса. На ситуацию отреагировал и Натаниэль Гамлет, который посчитал отстранение от работы справедливым, но сказал, что учитель неоднократно плохо поступал со всеми учениками, поэтому его следует уволить.