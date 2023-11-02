В шкафах знаменитостей Эстонии полно сокровищ! Но зачем прятать эти жемчужины? Лучше дать им новую жизнь и принести пользу. Насколько высоки могут быть цены на такие наряды? Это удивило и нас!
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ИЗ ШКАФА ПРЕЗИДЕНТА ЭСТОНИИ ⟩ Цена самого дорого наряда на аукционе «500 платьев» удивила журналистов
В первый день ноября в Зеленом зале Творческого городка Теллискиви собралась толпа знаменитостей. Гости пришли насладиться показом мод, где каждый наряд был уникальным произведением искусства. Назывался показ «500 платьев и галстуков». Каждая, представленная на подиуме модель, примет участие в аукционе. Покупателем уже совсем скоро сможет стать любой житель Эстонии. Организаторы мероприятия заверили, что все вырученные деньги пойдут на благотворительность.