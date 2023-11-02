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ИЗ ШКАФА ПРЕЗИДЕНТА ЭСТОНИИ ⟩ Цена самого дорого наряда на аукционе «500 платьев» удивила журналистов

Кристина Херодес Эле Калда
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Модель Марибель Вяэна в комбинезоне, который выставила Реет Линна, в комплект входит шарф от модельера Оксаны Тандит, стоимость от 100 евро.
Модель Марибель Вяэна в комбинезоне, который выставила Реет Линна, в комплект входит шарф от модельера Оксаны Тандит, стоимость от 100 евро. Фото: Taavi Sepp

В шкафах знаменитостей Эстонии полно сокровищ! Но зачем прятать эти жемчужины? Лучше дать им новую жизнь и принести пользу. Насколько высоки могут быть цены на такие наряды? Это удивило и нас!

В первый день ноября в Зеленом зале Творческого городка Теллискиви собралась толпа знаменитостей. Гости пришли насладиться показом мод, где каждый наряд был уникальным произведением искусства. Назывался показ «500 платьев и галстуков». Каждая, представленная на подиуме модель, примет участие в аукционе. Покупателем уже совсем скоро сможет стать любой житель Эстонии. Организаторы мероприятия заверили, что все вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Некоторые из платьев, представленных на показе-аукционе, были надеты знаменитыми эстонскими красавицами всего один раз на красную дорожку. Согласитесь, было бы обидно оставить эти шедевры пылиться в шкафу. Помимо знаменитых обладательниц платьев, свои творения выставили на продажу и местные модельеры: Кирилл Сафонов, Мийа Леела и Танель Веенре.

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