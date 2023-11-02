ИЗ ШКАФА ПРЕЗИДЕНТА ЭСТОНИИ ⟩ Цена самого дорого наряда на аукционе «500 платьев» удивила журналистов

В первый день ноября в Зеленом зале Творческого городка Теллискиви собралась толпа знаменитостей. Гости пришли насладиться показом мод, где каждый наряд был уникальным произведением искусства. Назывался показ «500 платьев и галстуков». Каждая, представленная на подиуме модель, примет участие в аукционе. Покупателем уже совсем скоро сможет стать любой житель Эстонии. Организаторы мероприятия заверили, что все вырученные деньги пойдут на благотворительность.